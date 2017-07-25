Анонимный веб-серфинг с Tor Browser
Tor Browser представляет собой браузер для анонимного веб-серфинга. Он дает возможность посещать сайты, запрещенные администратором или законом, а также переписываться в веб-чатах, загружать файлы, скрывая свой IP-адрес и другие идентификационные данные.
На разных континентах появилось свыше шести тысяч узлов связи, обеспечивающих передачу информации в сильно зашифрованном виде через анонимные Tor-прокси.
Данная программа способна работать без установки. То есть можно tor браузер скачать на свой компьютер или иной девайс, а затем скопировать на USB-устройство и запустить его уже на другом гаджете.
После запуска этого приложения открывается слегка переработанный браузер Firefox. Он практически ничем не отличается от стандартного браузера. Но исключение состоит в том, что он дает возможность пользователям анонимно выходить в интернет, применяя, при этом, зашифрованные виртуальные туннели между узлами связи Тор. Таким образом, пользователь получает долгожданную возможность посещать серверы, которые да этого были заблокированы на уровне компании-работодателя, интернет-провайдера или даже законодательства. Однако ни остальные пользователи, ни боты, ни особые утилиты не способы отслеживать местоположение или «читать» любые данные о ноутбуке или настольном компьютере пользователя.
Tor Browser имеет немало возможностей, среди которых стоит отметить следующие:
- Защита от отслеживания в Интернете;
- Блокирование флэш-контента, часто угроза безопасности;
- Автоматическое удаление файлов cookie, историю и кеш в браузере;
- Скрытие конфигурации оборудования от посещенных хостов;
- Принудительное применение протокола HTTPS.
Также стоит отметить и основные преимущества данного браузера. К ним относятся:
- Можно загрузить Tor Browser на русском языке;
- Нет необходимости в специальных настройках - готов к эксплуатации после запуска;
- Обеспечивает доступ к запрещенным веб-ресурсам;
- Гарантирует конфиденциальность в сети;
Tor Browser запускается без установки (в том числе с флеш-накопителя или карты памяти).
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