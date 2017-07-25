Анонимный веб-серфинг с Tor Browser

Tor Browser представляет собой браузер для анонимного веб-серфинга. Он дает возможность посещать сайты, запрещенные администратором или законом, а также переписываться в веб-чатах, загружать файлы, скрывая свой IP-адрес и другие идентификационные данные.

На разных континентах появилось свыше шести тысяч узлов связи, обеспечивающих передачу информации в сильно зашифрованном виде через анонимные Tor-прокси.

Данная программа способна работать без установки. То есть можно tor браузер скачать на свой компьютер или иной девайс, а затем скопировать на USB-устройство и запустить его уже на другом гаджете.

После запуска этого приложения открывается слегка переработанный браузер Firefox. Он практически ничем не отличается от стандартного браузера. Но исключение состоит в том, что он дает возможность пользователям анонимно выходить в интернет, применяя, при этом, зашифрованные виртуальные туннели между узлами связи Тор. Таким образом, пользователь получает долгожданную возможность посещать серверы, которые да этого были заблокированы на уровне компании-работодателя, интернет-провайдера или даже законодательства. Однако ни остальные пользователи, ни боты, ни особые утилиты не способы отслеживать местоположение или «читать» любые данные о ноутбуке или настольном компьютере пользователя.

Tor Browser имеет немало возможностей, среди которых стоит отметить следующие:

Защита от отслеживания в Интернете;

Блокирование флэш-контента, часто угроза безопасности;

Автоматическое удаление файлов cookie, историю и кеш в браузере;

Скрытие конфигурации оборудования от посещенных хостов;

Принудительное применение протокола HTTPS.

Также стоит отметить и основные преимущества данного браузера. К ним относятся:

Можно загрузить Tor Browser на русском языке;

Нет необходимости в специальных настройках - готов к эксплуатации после запуска;

Обеспечивает доступ к запрещенным веб-ресурсам;

Гарантирует конфиденциальность в сети;

Tor Browser запускается без установки (в том числе с флеш-накопителя или карты памяти).