Как получить займ с плохой кредитной историей

Быстрое развитие кредита в нашей стране вызвало высокий процент невозврата. Получив деньги и потратив их, заемщики столкнулись с проблемой погашения. Появляются правонарушения, которые портят кредитную историю. Поэтому многих очень волнует вопрос о том, как взять кредит с плохой кредитной историей или каким образом её можно очистить.

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Пять основных причин отказа в кредите:

Отсутствие кредитной истории. Удивительно, но тот факт, что более шестидесяти процентов банков отказывают потенциальным заемщикам, если у них нет кредитной истории. Ведь это является своего рода рекомендательным письмом, которое отражает информацию о сотрудничестве заемщика с банками.

Плохая кредитная история. Еще одной причиной отказа являются записи о правонарушениях и умышленном отказе от выплат. Банки не желают рисковать и не выдают займов тем, кто показали себя с отрицательной стороны. Поэтому, практически невозможно получить кредит, при наличии плохой истории.

Небольшая зарплата. Если ежемесячный платеж по кредиту выйдет свыше сорока процентов от суммы дохода, то кредит будет отклонен. Минимальная заработная плата за утверждение заявки на потребительский кредит должна начинаться от десяти тысяч рублей.

Наличие кредитных и прочих материальных обязательств. Если у потенциального заемщика они имеются, то ответ на заявку будет отрицательным. К сожалению, только зарплатные и корпоративные клиенты микрофинансового учреждения с высокой зарплатой могут получить новый кредит в таких случаях.

Ложная информация. Отказ в выдаче кредита может быть связан с представлением ложной информации в заявке. В большинстве случаев это связано с завышенной суммой зарплаты.

Шанс получить займ от МФО с плохой кредитной историей - менее двух процентов. Это можно улучшить, если досье исправлено. Для этого необходимо выпустить несколько микрозаймов в течение пяти месяцев и своевременно погасить их.