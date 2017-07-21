Одежда для новорожденных: как и что выбрать молодой маме?

Одежда для новорожденных - та вещь, которая, несомненно, должна быть самого лучшего качества. Взрослые могут носить одежду из не самых лучших тканей, могут потерпеть неудобный фасон, тогда как малышам важно покупать натуральную и исключительно удобную одежду. Выбрать лучшую одежду для Вашего малыша Вы сможете здесь.

Выбор одежды для самых маленьких

Выбор одежды - зачастую целая проблема для молодой мамы. Хочется купить то, что выделит малыша, сделает его заметным среди других детей, что-то уникальное и достойное. Но не стоит забывать и о том, что детям необходимо удобство, поэтому при выборе одежды для малышей нужно придерживаться определенных правил.

Прежде всего, детская одежда для новорожденных должна быть изготовлена из натуральных, максимально дышащих материалов, к примеру, льна, хлопка или шерсти. Это должно быть цельное изделие: чем меньше на одежде для малыша швов, подрезов и перехватов, тем меньше вероятность того, что одежда будет натирать. По этой же причине, покупая одежду с аппликацией, Вы должны внимательно осмотреть изнаночную сторону изделия и убедиться, что она достаточно обработана. Следите, чтобы в штанишках, которые Вы выбираете для своего малыша, оставалось место для подгузника. И также покупайте одежду для новорожденных с удобными застежками. Ткани, даже если Вы берете яркие вещи, не должны линять. И, конечно же, одежда должна быть удобной и безопасной для ребенка: на вещах не должно быть мелких деталей, которые он может нечаянно проглотить, вещи должны быть крепкими.

Какой же бывает одежда для новорожденных?

Прежде всего, это распашонки - самая удобная одежда для первого месяца жизни малыша, когда ребенка часто пеленают. Также очень комфортными для малышей являются слипы, комбинезоны с закрытыми ручками и ножками. Они чрезвычайно удобны в надевании и не стесняют движений ребенка. Еще очень распространены боди: благодаря закрытой спинке этот вид детской одежды защищает новорожденного от переохлаждения. Конечно же, для малышей есть также и кофточки, чрезвычайно удобные тогда, когда малыш принимает солнечные ванны и обходится без подгузников. Ползунки удобны для самых маленьких, но, несмотря на название, ползать в них малышу не слишком удобно. Полукомбинезоны же прекрасно подходят для детей, которые уже начинают ползать: благодаря лямкам они не сползают, и маме не нужно отвлекать ребенка от игры, чтобы поправить их. И, конечно, неотъемлемой частью одежды новорожденных являются чепчики и шапки: голова ребенка является уязвимой из-за того, что большой и малый роднички еще не срослись, поэтому во время прогулок голову малыша надо защищать от солнца.

Проверенные бренды одежды для новорожденных

Лучшими брендами одежды для новорожденных стали заслужившие доверие бренды Carter's, F&F, Gymboree, Matalan. Детская одежда картерс - лучшее решение для родителей, окружающих своих малышей максимальной заботой. Одежда картерс не только изготовлена из натуральной ткани и правильно обработана, что позволяет коже малыша дышать, но и сшита максимально удобной и комфортной для малышей. Фирма картерс - это высокое качество и красивый дизайн одежды для новорожденных вкупе с многофункциональностью, ведь современная одежда для малышей продумана до мелочей. Благодаря этому сейчас нет необходимости снимать слип или полукомбинезон, чтобы поменять подгузник ребенка: для удобства мамы между ножек ребенка на любом предмете одежды есть кнопки-застежки.