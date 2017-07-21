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Купальник пуш ап

Купальник пуш ап визуально, увеличивает грудь, образует красивую ложбинку, поднимает ее и придаёт ей пышную форму. Это обусловлено особыми секретами пошива. В основном, это связано со вставками в верхней части купальника.

Представительницы прекрасного пола во всем мире, желающие иметь привлекательные формы и грудь на два размера больше, в последнее время очень часто приобретают такие модели. Тем более, купальник с пуш ап теперь можно купить почти во всех специализированных магазинах, в том числе и в интернете.

Существует несколько типов таких изделий для плавания. К ним относятся следующие:

  • которые слегка приподнимают грудь за счет особого пошива;
  • которые увеличивают объем, ввиду наличия мягкого материала в чашечках;
  • в которых есть особая пенорезина или силиконовые вкладыши. Эти вкладыши могут быть сшиты или их можно легко вынимать. Последние подходят для женщин с асимметричным размером груди - можно будет подобрать вкладыши разных размеров и визуально бюст будет в норме.

Имеются также и купальники с двойным пуш апом. Выбирать изделия нужно очень осторожно, потому что близкий и неправильно подобранный push up сжимает грудь, нарушая кровообращение. Необходимо подобрать правильный размер, а также уделять большое внимание качественным материалам. Не нужно экономить на выборе этого типа изделия. Надеть этот купальник следует женщинам с маленьким бюстом, или разного размера, чтобы создать более привлекательный вид на пляже или в бассейне. Эта модель бюстгальтера не подходит для провисающей или опустившейся груди, а также для широко расставленных или с плечами, с которых бретельки купальника скользит.

Купальники с пуш ап имеет немало преимуществ, к которым относятся следующие:

  • увеличение объема бюста за счет формы чашки и вкладышей;
  • улучшение формы бюста;
  • повышенная самооценка женщин с малым размером;
  • такой купальник позволит прекрасно скрыть недостатки груди некрасивой формы.

Но у таких изделий также есть недостатки. К ним можно отнести следующие:

  • в случае неправильного выбора этих изделий, они будут препятствовать кровообращению;
  • врачи не рекомендуют носить их долго - более шести часов;
  • изготовленный из дешевых материалов, быстро утратит форму;
  • он не решает проблемыт, но только скрывает ее и более подходит для фотосессии или пляжной вечеринки, чем для купания.
21 июль 2017 /
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