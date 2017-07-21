Покупка любой шубы - очень ценная, и требует ответственного подхода при выборе, потому что она приобретается не на год или два, и каждая представительница прекрасной половины человечества хочет, чтобы этот предмет гардероба прослужил дольше, сохранял свой презентабельный внешний вид и не теряет тепло. И при этом, желательно, чтобы стоимость была не столь высокой.

Шубы из кролика оптимально подходит под эти критерии. Однако, в то же время, многие из этих изделий вызывает недоверие из-за низкой стоимости. Ведь, многие уверены в том, что чем выше цена, тем изделие качественно. Особенно это касается меховых изделий. Несомненно, дорогие меха отличаются изысканностью, однако это не всегда означает, что недорогая шуба (например, из меха кролика), будет некачественной.

Итак, меховые шубы из кролика в Украине можно заказать тут, по вполне низким ценам, если их сравнивать с мехом норки, лисы или каракули. Однако шерсть кролика привлекает не только относительной дешевизной, но и имеет ряд преимуществ.

Тонкая кожа и легкий мех кролика делают этот предмет гардероба очень легкой, совсем не тяжелой и поэтому очень приятной в носке, чего не сказать о других мехах. А вес зимней одежды часто удручает человека. И поэтому легкая шубка из кролика не только согреет, но и повысит настроение. Тем не менее, нужно проявлять осторожность в отношении шерсти кролика, потому что ее легко повредить, из-за тонкой кожи.

Ещё одно преимущество меха кроликов - это способность удерживать тепло, что не свойственно другим мехам. При сильном морозе шерсть кролика хорошо защищена от холода и ветра,.

Основные минусы кроличьей шерсти - это не долгий срок службы. По той причине, что мех кролика и кожа относительно тонкие, их можно носить в течение двух-трех сезонов. Однако, здесь все напрямую зависит от качества: даже дорогая, но некачественная шуба из норки быстро разрушается и теряет свой презентабельный вид. Итак, с кроликом: если шерсть хорошая, тогда она будет пригодна для ношения дольше, не теряя при этом красивого вида и формы.