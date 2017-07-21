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Микрозаймы пенсионерам

Почти каждый человек преклонного возраста имеет детей, внуков или других близких людей, которые готовы помочь и с вниманием, и с финансовой точки зрения. Но всё же, всегда могут быть ситуации, когда пенсионеру необходима небольшая сумма денег, но он не желает беспокоить своих родственников.

Если пенсионеры представляют собой определенную зону риска для банков, то микрофинансовые организации очень поддерживают их. Оказывается, что получение пенсионерами микрокредитов часто бывает проще, чем человеку, который намного моложе него. Микрофинансовые организации считают доходы пенсионеров очень стабильными. Кроме того, не надо забывать о человеческом факторе - практически, каждый человек преклонного возраста - люди честные, ответственные и не позволят себе не возвращать займы.

Часто организации предлагают льготные условия кредитования для пенсионеров с более низкими процентными ставками.

Желающие получить микрокредит, будучи пенсионером, имеют два варианта: пойти в офис проверенной микрофинансовой организации или заполнить заявку на веб-сайте этой организации, как обычно. В настоящее время все больше пенсионеров прекрасно освоили интернет, и для них вполне возможно взять займ. В заявке указываются данные паспорта и требуемая сумма. Стоит отметить, что при обращении в микрофинансовую организацию в Интернете, можно будет получить сумму больше, чем при посещении их филиала. Деньги можно будет получить наиболее удобным способом - на банковской карте или наличными.

Также стоит учитывать и ещё один немаловажный фактор. В настоящее время есть еще незаконные организации и, проще говоря, аферисты, которые действуют под именем МФО, и нередко предлагают очень привлекательные условия для микрофинансирования. Многие люди в почетном возрасте отличаются своим доверием, и поэтому на это делают ставки эти мошенники. Лучше выбирать МФО, предлагающие займы пенсионерам, исходя из рекомендаций родственников или знакомых. А отзывы на сайте могут быть фиктивными.

А что касается возраста - для разных организаций верхняя возрастная группа отличается. Некоторые назначают 60 лет, а некоторые 75.

21 июль 2017 /
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