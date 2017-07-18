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Украина: история, особенности отдыха

Возможно не самое известное, однако одно из самых больших государств во всей Европе - это Украина. Эта страна по современным меркам молода, всего двадцать с небольшим лет назад, получившая независимость. И все же эта страна имеет достаточно широкий политический опыт. Стоит немного о ней узнать, и вы в нее влюбитесь.

Украина имеет множество особенностей, впрочем, как и все остальные страны мира. Однако многое в ее культуре и ни на что не похоже. Один из главных феноменов этого государства - казаки. Казак в переводе с татарского языка значит "свободный человек". Их культура развивалась с конца XV и почти до окончания XVIII века. В то время их боевое искусство было известно во всем мире как одно из лучших. За период казачества в Украине произошло много изменений в культуре. Появилось так называемое казаческое барокко. На современном этапе осталось много культурных памяток этого периода. С казаками связаны и известные штаны - шаровары, которые стали главной составляющей их одеяния.

Украина так же известна своей кухней. Конечно, кто не знаком с шутками о сале. Но кто же может сказать, что украинцы едят только сало? Да, сало стало самым популярным украинским продуктом, но это только вершина того, чем вас могут накормить в этой стране. Пампушки, вареники, кисель, пироги с маком и, конечно же, борщ, без которого трудно себе представить кухню этой страны.

А вот достопримечательности Одессы никого не оставят равнодушным. Отправляясь на отдых в этот прекрасный город, вы наверняка захотите узнать послание новости города и области. Воспользовавшись информационным порталом https://od-news.com/tag/gorod-razdelnaja/, вы всегда будите в курсе последних событий Одессы.

Также Украина славится своей вышивкой. Разные виды этого искусства развились на территории этой страны. Тут вышивают и гладью, и крестиком, и белым по белому. По всей территории Украины создано множество музеев, которые посвящены этому искусству. Особенно популярными в украинских домах всегда были и будут рушники. Вы не найдете ни одну хату, где нет хоть одного вышитого рушника. Однако это ремесло было распространено и на одежду, и постельное белье. Вышивка имела ранее свою символику, но со временем многое забылось и вышивают то, что считают красивым.

Для любителей отдыха в Украине найдется занятие на любой вкус. Если вы желаете понежиться на море, то добро пожаловать в Одессу - жемчужину у моря. Ели вы любитель туристического похода, прекрасным местом в таком случае станет поход в горы - Карпаты, они в любое время года открыты для желающих. Для желающих поправить свое здоровье отличным местом станет Волынь. Эта часть Украины известна своими Шацкими озерами, а также соляными пещерами и свежим здоровым воздухом.

18 июль 2017 /
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