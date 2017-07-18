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Пропуск - просто, как дважды два!

Контрольно-пропуской режим для грузового транспорта на территории Москвы сопровождается массой документов. Для оформления необходимого пакета документов, нужно постоянно посещать соответствующие инстанции и дополнительно заверять у ответственных лиц. Процесс трудоемкий и отнимает у бизнесмена много времени.

Компания "Propusk97" довольно молодая организация в сфере предоставления коммерческих услуг на грузоперевозки по территории Москвы и Московской области. Сотрудничество с нашей компанией вас абсолютно ни к чему не обязывает, а наоборот страхует от всевозможных рисков и хлопот. Мы сотрудничаем с юридическими и физическими лицами, вся наша трудовая деятельность полностью узаконена, мы не работаем с черной базой, а наоборот ведем аналитическую работу с заказчиками и контролируем весь процесс в рамках действующего законодательства.

Пропуск на МКАД - дает полное право грузовому автомобилю передвигаться по окрестностям МКАД 24 часа в сутки и не переживать за нарушения закона. Свою деятельность подтверждаем составлением договоров между компанией и заказчиком, водитель находится в полной безопасности и может спокойно перемещаться по Москве. Компания "Propusk97" с самого начала взяла бразды правления в свои руки и смогла быстро добиться желаемого спеха.

Штатные сотрудники компании работают на один результат, что показывает сплоченность и ориентированность на клиента. Своевременного выполнение работы без задержек и лишней бумажной тягомотины.Мы работаем без предоплаты, поэтому клиент полностью может нам доверять и не бояться остаться в проигрыше. Специалисты разных отделов поддерживают активную связь между собой и смогут быстро урегулировать любой вопрос без задержки документального оформления. Схема работы проверенная практикой. Мы умеем проводить детальный анализ и контролировать каждый процесс, нам доверяют свою судьбу многие крупные компании, а мы стремимся усовершенствовать сервисное обслуживание и довести все до автоматизации. На сайте компании вы можете сделать самостоятельно заказ, достаточно заполнить электронную форму и внести в нее корректные данные. Вся документация полностью исключает несоответствия и ошибки, заказчик получает возможность передвигаться по территории Москвы сразу, не боясь контролирующих органов.

На сайте компании выложена подробная информация и условия сотрудничества с заказчиком.Достаточно предъявить пакет документов и ждать оговоренное время в договоре. С нами не нужно часами просиживать в инспекциях, чтоб заполучить заветную бумагу со штампом, все гораздо проще, чем кажется!

18 июль 2017 /
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