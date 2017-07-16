Судебная почерковедческая экспертиза - многоступенчатый профессиональный анализ почерка человека, основанный на особых знаниях. В настоящее время эта сфера криминалистики высокоразвита и пользуется значительной популярностью.

Объектом этого вида анализа является запись в том или ином документе, представленная в виде записи, подписи. Объекты исследования могует быть типа таких: буквенным, числовым, а также сочетанием букв и цифр.

Актуальность данного вида криминалистической экспертизы в настоящее время обусловлена довольно высоким уровнем преступности, к сожалению. Подделывание подписей на особо важных документах производится с целью экономического мошенничества. Часто случаи нелегальных операций с недвижимостью запугивают владельцев и заставляют их подписывать подарок, договор купли-продажи и другие документы. Аналогичные варианты криминального мошенничества могут быть перечислены в течение длительного времени.

Значимость анализа почерка в таких случаях заключается в том, что она дает возможность установить подлинность подписи, владение письменным документом тому или иному автору и наличие определенных обстоятельств, под влиянием которых тот документ был создан и подписан ,

Если автор написанного от руки текста или подписи не известен, графологический анализ также придет на помощь. Путем профессионального исследования можно определить пол, приблизительный возраст, психологическое состояние пишущего. Такой анализ, конечно, поможет составить приблизительный портрет.

Задачами экспертизы почерка являются:

Идентификация - включает в себя определение автора, принадлежности к одному подписавшемуся на разных документах.

Диагностика - включает определение пола и возраста написавшего человека; Определение условий, при которых была сделана запись; Наличие внешнего влияния и нахождения человека в адекватном состоянии.

Чтобы определить подлинность подписи, специалисту требуются следующие документы: