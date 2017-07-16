» » Судебная почерковедческая экспертиза

Судебная почерковедческая экспертиза

Судебная почерковедческая экспертиза - многоступенчатый профессиональный анализ почерка человека, основанный на особых знаниях. В настоящее время эта сфера криминалистики высокоразвита и пользуется значительной популярностью.

Объектом этого вида анализа является запись в том или ином документе, представленная в виде записи, подписи. Объекты исследования могует быть типа таких: буквенным, числовым, а также сочетанием букв и цифр.

Актуальность данного вида криминалистической экспертизы в настоящее время обусловлена довольно высоким уровнем преступности, к сожалению. Подделывание подписей на особо важных документах производится с целью экономического мошенничества. Часто случаи нелегальных операций с недвижимостью запугивают владельцев и заставляют их подписывать подарок, договор купли-продажи и другие документы. Аналогичные варианты криминального мошенничества могут быть перечислены в течение длительного времени.

Значимость анализа почерка в таких случаях заключается в том, что она дает возможность установить подлинность подписи, владение письменным документом тому или иному автору и наличие определенных обстоятельств, под влиянием которых тот документ был создан и подписан ,

Если автор написанного от руки текста или подписи не известен, графологический анализ также придет на помощь. Путем профессионального исследования можно определить пол, приблизительный возраст, психологическое состояние пишущего. Такой анализ, конечно, поможет составить приблизительный портрет.

Задачами экспертизы почерка являются:

  • Идентификация - включает в себя определение автора, принадлежности к одному подписавшемуся на разных документах.
  • Диагностика - включает определение пола и возраста написавшего человека; Определение условий, при которых была сделана запись; Наличие внешнего влияния и нахождения человека в адекватном состоянии.

Чтобы определить подлинность подписи, специалисту требуются следующие документы:

  • Образец, на котором будет проверяться подлинность записи или подписи.
  • Образец, по которому принадлежность тому или иному лицу не вызывает сомнений.
16 июль 2017 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Как открыть расчетный счет в банке
Хочу все знать

Как открыть расчетный счет в банке

  Открытие расчетного счета в банке – это открытие учетной записи, которую банк использует для учета денежных операций клиентов. Текущее состояние расчетного счета, как правило,
Медицинские анализы для детей
Хочу все знать

Медицинские анализы для детей

Медицинские анализы – важный этап в постановке диагноза и назначении эффективного лечения. Первые анализы дети сдают сразу после рождения -  в роддоме.
Легализация документов
Хочу все знать

Легализация документов

Многие люди покидающие пределы своего государства и направляющиеся за рубеж, стараются, чтобы их документы за границей имели определенную юридическую силу, для этого необходимо оформить специальный
Как определить характер человека по его почерку?
Хочу все знать

Как определить характер человека по его почерку?

1. Ровный почерк говорит о силе воли, хладнокровии и спокойствии. У эмоционально неустойчивых субъектов или лиц, злоупотребляющих алкоголем, наблюдается дрожащий почерк. Маниакальные больные пишут
Новый анализ крови поможет предсказать смерть
Хочу все знать

Новый анализ крови поможет предсказать смерть

Команда исследователей из Эстонии и Финляндии научилась определять, когда человек умрет. В будущем такой анализ, возможно, будут делать в любой лаборатории.Для теста необходим образец крови, с
Патент: Для чего нужен, порядок получения, сроки действия
Хочу все знать

Патент: Для чего нужен, порядок получения, сроки действия

Патент — это документ, который подтверждает исключительное право его владельца на промышленный образец, изобретение, полезную модель. Для чего нужен патент? Патент защищает права его обладателя на
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
События в освоении космосаПервые полеты в космосРабота в космосеКакие космонавты находятся в космосеЧай пуэрКак выбрать гироскутерПочему выгодны ИТ-услуги на аутсорсингеГод в космосе: знаменательные события


Свежие Статьи
События в освоении космоса

События в освоении космоса

Первые полеты в космос

Первые полеты в космос

Работа в космосе

Работа в космосе

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+