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Мастер классы в Казахстане

На современном этапе развития образования стало очень актуально идентификация, обобщение и распространение инновационного педагогического опыта. Одной из наиболее эффективных современных форм преподавания является мастер-класс.

Эта концепция широко применяется во многих областях человеческой деятельности, в том числе и в сфере образования. Часто в педагогическом сообществе мастер-класс - это урок, событие, презентация достижений учителя. Но далеко не всегда.

Мастер-класс - это особый жанр обобщения и распространения опыта, который является принципиально разработанным оригинальным методом или авторской методологией, основанной на его принципах и имеющей ту или иную структуру. С этой стороны мастер-класс отличается от других видов преподавания, что при его проведении существует прямое обсуждение предлагаемого методологического продукта и поиск креативного решения учительской проблемы.

Эта форма методической работы является наиболее эффективным методом передачи опыта педагогики. Центральная ссылка - это демонстрация оригинальных методов овладения определенным контентом с активной ролью всех участников тренинга.

Например, на сайте https://ticketon.kz/master-classes можно ознакомиться с мастер-классами в Казахстане.

Среди тематик событий, которые предлагают тренинги в Алматы и Астане, можно выделить следующие:

  • Популяризация науки и ее применение в повседневной жизни;
  • Практические способы изучения иностранного языка;
  • Творческие вечера и секреты литературного искусства известных писателей;
  • Авторские программы художественных деятелей и прочие.

Однако не нужно забывать о том, что почти все мастер-классы подразумевают не только сидение и слушание оратора со сцены. Многие из учителей предпочитают привлекать своих слушателей. К этому надо заранее подготовиться и задуматься: что мне хотелось бы узнать по этой тематике?

И слушатели не должны сомневаться в том, идти им или нет? Любое заявление компетентного лица дает конкретные знания, некоторые важные сведения. В будущем это может помочь в повседневной жизни. Поэтому надо взять с собой блокнот, карандаш или ручку и вперед, к приобретению новых знаний и возможностей.

16 июль 2017 /
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