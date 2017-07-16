Машина дала нам свободу, а моторный дом, оснащенный всем необходимым – независимостью, он позволяет сочетать тягу к природе и любовь к домашнему комфорту и уюту.

Люди долгое время путешествовали со своими домами (помним цыганские лагеря), но это явление приобрело массовый характер во время Великой депрессии в США, когда огромное количество безработных путешествовали по стране в поисках работы. В настоящее время караванинг (это название этого автотуризма) от необходимости превратился в излюбленный вид отдыха для многих: в западных странах дома на колесах или кепмеры являются неотъемлемой частью дорожного и деревенского пейзажа. Они все вместе называются Рекреационным транспортным средством.

Кемперы относятся к двум основным типам: дома-прицепы и дома на автомобильном шасси. Прицеп передвигается с автомобилем, он не очень дорого стоит и подходит для небольшой семьи. Основным недостатком является то, что во время вождения автомобиль остается в трейлере. Автодома с жилым участком устраняют эту проблему: в дороге ухудшается комфорт только водителя.

Арендовать или купить кемпер, позволит оптимально спланировать отпуск, основанный только на личных предпочтениях, задерживаясь в прекрасных местах столько, сколько душе угодно. Стоит отметить, что часто в подготовке к отпуску случаются разногласия интересов, например, мужа - рыбака или спортсмена - и жены, которая не думает об отпуске без пляжа и домашней еды. Кемпер устраняет это противоречие, предоставляя возможность полностью наслаждаться комфортом даже в чистом поле, даже на берегу реки или на морском побережье, меняя вид за окном в любое время.

Основным оборудованием кемпера является санузел, газовая плита, холодильник, система отопления, резервуары для воды. Дальнейшее улучшение - это только личное воображение и финансовые возможности. Заряжать гаджеты, стирать одежду и принимать душ в специально оснащенных кемперах - вполне реально.

Путешествовать в данном виде транспорта удобно: красивые дороги, мягкий климат, возможность останавливаться у интересных заведений, на пикники, у водоемов.