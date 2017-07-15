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Солнечные электростанции
В последнее время солнечные электростанции в Украине стали очень популярными. И это неудивительно, учитывая их немалый ряд преимуществ:
- Возобновляемость. Говоря о солнечной энергии, необходимо, прежде всего, упомянуть, что это источник возобновляемой энергии, чего нельзя сказать об угле, нефти, газе.
- Изобилие. Потенциал солнечной энергии неисчерпаем.
- Стабильность. Солнечная энергия постоянна - она не может быть переплачена в процессе удовлетворения потребностей человечества в энергоносителях, так что этого будет достаточно в изобилии и для будущих поколений.
- Доступность. В дополнение к другим преимуществам данного источника энергии стоит отметить его доступность в любой точке мира. Не только в странах, близких к экватору, но и ближе к полюсам.
- Экологичность. Солнечная энергия является наиболее перспективным сектором, который частично заменяет энергию, получаемую из невозобновляемых ресурсов, и, таким образом, является фундаментальным шагом в направлении защиты климата от глобальное потепление. Производство, доставка, установка и эксплуатация солнечных электростанций практически не сопровождается выбросами токсичных веществ в окружающую среду. Даже если они и присутствуют в малом количестве, то по сравнению с привычными источниками энергии - это практически нулевой эффект на атмосферу.
- Бесшумный режим работы. В связи с тем, что в системах на солнечном источнике энергии нет движущихся узлов, генерация электричества является бесшумной.
- Эффективность, низкие расходы на энергию. Перейдя на солнечные батареи, владельцы частных домов, коттеджей получают ощутимую экономию. Также важно, чтобы техническое обслуживание солнечных энергосистем характеризовалось низкими расходами - нужно только чистить оборудование несколько раз за год, а производители обычно устанавливают гарантию, сроком до двадцати пяти лет.
- Обширная сфера использования. Солнечная энергия имеет широкий спектр применений - это производство электроэнергии в регионах, где нет связи с централизованной системой электроснабжения - например, в некоторых Африканских странах.
15 июль 2017 /
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