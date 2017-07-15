Займы на карту с плохой кредитной историей

В настоящее время многие банки и другие микрофинансовые учреждения предлагают свои услуги с точки зрения выдачи кредитов. Предложения могут быть как прибыльными с точки зрения сроков и процентных ставок, так и не очень (чрезмерная процентная ставка, невыгодные условия погашения). Но что будет, если взять займ и не суметь его погасить? Такие неприятности могут случиться со всеми: взял займ в банке, но не смог оплатить его, ввиду непредвиденных обстоятельств (потребовалась срочная операция, например). И теперь кредитная репутация испорчена, как и отношения с банком. Они становятся ненадежным клиентом. Итак, что же можно сделать, если снова будут нужны деньги?

Решение в этом случае одно: обратиться в компанию, которая специализируется на выдаче кредитов. Такие организации значительно отличаются от банковских, поскольку плохая кредитная история не является основной точкой отсчета, и поэтому они могут выдавать микрокредиты практически любому потенциальному заемщику. Чтобы получить аналогичный кредит, клиентам понадобится минимальный пакет документов. Кроме того, когда заемщик начинает получать кредит в срок и полностью, после получения кредита, его репутация со временем начинает "очищаться". Такой займ с плохой кредитной историей предоставляет возможность возвращать кредиты, ранее принятые в банке. Оказывается всё значительно быстрее и дешевле.

По закону каждый гражданин, достигший совершеннолетия, заимствующий деньги в банке или в любом другом микрофинансовом учреждении путем подписания кредитного соглашения, автоматически подписывает согласие на ввод личных данных в общий банк кредитных историй. В то же время вся информация о ежемесячных платежах и других операциях, связанных с займами, не вводится. В базе данных также регистрируются просрочки по кредитам и даже несвоевременные погашения платежей. В будущем эти данные станут доступны банкам при подаче заявки на получение займов. Можно узнать об этом подробнее можно на сайте zaymer.ru/zaym_na_kartu. Здесь даже не отказывают тем, кто не имеет высоких доходов.