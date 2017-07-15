Польза корма для кошек Вискас

Такой широко разрекламированный корм для кошек - Вискас производится во влажном и сухом видах.

Влажный корм упаковывается только в удобных упаковках, закрываясь на застежки.

А есть ли польза от этих кормов?

Для этого надо понаблюдать за своим любимцем. Если всё названное есть - то значит корм полезный:

Шерсть кошки выглядит здоровой.

Кошка играет хорошо, жизнерадостно и весело.

Кал и моча нормальны.

Анализ показывает, что пища полностью поглощается и не наносит вреда здоровью домашнего любимца.

Кроме того. можно перечислить следующие преимущества кормов Вискас:

Пища всегда готова к употреблению, ее не нужно предварительно готовить;

Наблюдается баланс витаминов, минералов и прочих необходимых веществ;

Можно будет оставить кошку одновременно с ежедневной порцией на некоторое время;

Низкая стоимость на сухую пищу;

Началось производство «премиальных» кормов.

Нельзя забывать о том, что сухой корм боится влаги, он может быстро ухудшиться из своих излишков. Если кошка не любит пить, сухую пищу лучше ей не давать. Консервированные продукты для кошки выглядят привлекательно и могут вызвать аппетит быстрее, чем сухие корма. У них больше влаги, они предпочтительнее, хотя и стоят дороже. Но нельзя будет держать открытую банку влажной пищи в течение длительного времени. И много покупки сразу неудобно:консервные банки тяжелые и занимают много места.

Многие владельцы взрослых котов, хотя и имеют дело с готовой пищей, сильно отличаются по мнению того, является ли Вискас приемлемым для котят. Об этом можно узнать почитав отзывы о Вискас. Некоторые утверждают, что детенышам лучше всего подавать только натуральную пищу, в то время как другие говорят, что Whiskas для котят (сухой и влажный) имеет сбалансированную композицию корма и оптимально подходит даже для малышат.

Сухой корм Вискас для котят отличается следующими преимуществами: