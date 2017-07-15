Польза корма для кошек Вискас
Такой широко разрекламированный корм для кошек - Вискас производится во влажном и сухом видах.
Влажный корм упаковывается только в удобных упаковках, закрываясь на застежки.
А есть ли польза от этих кормов?
Для этого надо понаблюдать за своим любимцем. Если всё названное есть - то значит корм полезный:
- Шерсть кошки выглядит здоровой.
- Кошка играет хорошо, жизнерадостно и весело.
- Кал и моча нормальны.
- Анализ показывает, что пища полностью поглощается и не наносит вреда здоровью домашнего любимца.
Кроме того. можно перечислить следующие преимущества кормов Вискас:
- Пища всегда готова к употреблению, ее не нужно предварительно готовить;
- Наблюдается баланс витаминов, минералов и прочих необходимых веществ;
- Можно будет оставить кошку одновременно с ежедневной порцией на некоторое время;
- Низкая стоимость на сухую пищу;
- Началось производство «премиальных» кормов.
Нельзя забывать о том, что сухой корм боится влаги, он может быстро ухудшиться из своих излишков. Если кошка не любит пить, сухую пищу лучше ей не давать. Консервированные продукты для кошки выглядят привлекательно и могут вызвать аппетит быстрее, чем сухие корма. У них больше влаги, они предпочтительнее, хотя и стоят дороже. Но нельзя будет держать открытую банку влажной пищи в течение длительного времени. И много покупки сразу неудобно:консервные банки тяжелые и занимают много места.
Многие владельцы взрослых котов, хотя и имеют дело с готовой пищей, сильно отличаются по мнению того, является ли Вискас приемлемым для котят. Об этом можно узнать почитав отзывы о Вискас. Некоторые утверждают, что детенышам лучше всего подавать только натуральную пищу, в то время как другие говорят, что Whiskas для котят (сухой и влажный) имеет сбалансированную композицию корма и оптимально подходит даже для малышат.
Сухой корм Вискас для котят отличается следующими преимуществами:
- Снижение риска развития заболеваний периодонта, поддержка здоровья зубов;
- Содержит оптимальное количество волокна, необходимое для нормального функционирования пищеварительной системы;
- Не портятся дольше, чем влажная пища.
- Снижает риск переедания;
- Нормализует водный баланс в организме и многое другое.
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