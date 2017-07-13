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Плиточный клей Bergauf

Плиточный клей Bergauf Ceramic представляет собой усиленную инновационную композицию для укладки керамической плитки. Данная продукция предназначена для наружных и внутренних отделочных работ, включая отделку балконов, лоджий. мансард, фасадов зданий, помещений с высокой степенью влажности.

Бергауф клей плиточный обладает повышенной эластичностью, исключает скольжение плиток во время отделки стен, применяется в обустройстве теплых полов и бассейнов. С помощью данного клея укладывают такие материалы, как мрамор, мозаику, крупноформатную и керамическую плитку, гранит, природный камень.

Рабочая поверхность должна быть тщательно очищена от смазочных пятен, отшелушивания, старых покрытий и грязи, что снижает уровень адгезии материала к подложке. Перед нанесением плиточного клея рекомендуется обработать подложку специальным праймером.

Наблюдая за порядком приготовления клеевого раствора, гарантируются высокие характеристики смеси. Сухой продукт разбавляют водой в пропорции 1 килограмм смеси - 0,22 литра воды и хорошо перемешивают до получения однородной массы. Технология приготовления требует удерживания раствора в течение пяти минут и повторения перемешивания.

К основным характеристикам данного клея относятся:

  • Цвет материала - белый;
  • Рекомендуемая толщина слоя - до шести миллиметров;
  • Потребление: для обработки одного квадратного метра рабочей поверхности со слоем в три миллиметра, занимает 2,5 килограмма сухого клеящего вещества;
  • Жизнеспособность готового раствора составляет три часа;
  • Диапазон настройки плитки составляет семь минут;
  • Температурный диапазон работы от пяти до двадцати пяти градусов выше нуля;
  • Затирку нужно проводить через двадцать четыре часа.

Производитель распределяет сухой клей для плитки в специальных крепких мешках, по 25 килограммов каждый. При сохранении оригинальной упаковки и сухих условиях хранения продукт подходит для использования на протяжении двенадцати месяцев.

Приобрести данный плиточный клей в Тюмени можно в магазине "СтенСтрой".

13 июль 2017 /
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