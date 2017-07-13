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Психогенетика

Почему хорошие граждане страдают, а подлецы процветают? Почему невинные люди время от времени страдают от духовных невзгод, а убийцы и поджигатели обольщаются со всеми? Почему только обманщики и негодяи получают лавры процветания, а синяки и шишки попадают к порядочным людям?

А всё дело в том, что человек на генетическом уровне наследует от своих предков не только различные заболевания, но и некоторые ролевые модели поведения. Именно они заставляют человека на вершине процветания внезапно бросать все и скатиться по склону. В любом случае, чтобы избавиться от печати проигравшего, следует иметь дело не только с самим конфликтом, но и с наследственными причинами, которые привели к тому или другому поведенческому образцу. Именно эти исследования и привели к образованию такой науки, как психогенетика.

Она представляет собой область границы знаний между психологией и генетикой, предметом исследования которой являются отношения и взаимодействие наследственности и окружающей среды в образовании психологических характеристик личности

Разумеется, мало у кого есть брат или сестра близнец. Однако, у всех есть предки, которые тем или иным образом продолжают влиять на жизнь человека.

Например, если кого-то из предков репрессировали, то модели потери приобретенного имущества (дефолты, банкротства, мошенничество, кража, невыплата долгов или зарплаты, невыполнение контрактов и прочие) передаются от поколения к поколению. Изменяется только пейзаж, но суть остается неизменной - имущество «отбирается».

Или например, женщина не может долго создавать семью, а мужчины через некоторое время исчезают из ее жизни в неизвестном направлении. В ее семейной истории ее прадед умер в гражданской войне, и дед бесследно исчез в Великой Отечественной войне, и отец бросил их с матерью, когда она была совсем крошкой. То есть - уход мужчин из семьи повторяется и у потомков. Оказывается, женщина генетически предрасположена к потере мужчины (партнера, мужа, друга).

Анализируя историю человечества, можно увидеть закономерности, которые повторяются из поколения в поколение - законы рода. То есть, всегда можно вычислить алгоритм, который человек бессознательно наследует, и разработать стратегию для модификации и преобразования модели нежелательного поведения в эффективную.

Более подробную информацию о психогенетике можно найти в авторском проекте Марины Зыряновой по адресу https://psihogenetika.com/.

13 июль 2017 /
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