Компания «Финвал Бурстрой» уже на протяжении долгого времени реализует поставки оборудования по всей территории страны для горизонтально направленного бурения (ГНБ). У них в наличии оборудование от ведущих производителей, по приемлемым ценам.

Компания "Финвал Бурстрой" является надежным и проверенным поставщиком оборудования для горизонтального бурения.

Данный тип бурения предоставляет возможность осуществлять буровые работы под заданным углом, значительно повышая проникновение, и тем самым гарантируя повышение производительности. Данный метод прокладывания коммуникаций стал значимым нововведением, и нет сомнений в том, что он в скором времени найдёт немалое количество новых применений. Кроме того, такой способ также применяется и для исследования и разработки подповерхностных коллекторов. Ведь чаще всего, применение иных методов требует много труда.

На сегодняшний день горизонтальное бурение предоставляет немалый ряд финансово-экономических и технических преимуществ, среди которых особенно можно выделить следующие:

бестраншейное сооружение под реками, автомобильными магистралями, железными дорогами и прочими;

сокращение сроков и затрат на строительство;

работа оборудования в автономном режиме, и абсолютная независимость от централизованных энергоносителей.

Помимо этого, горизонтальное бурение предоставляет также и социально-экологические преимущества. Например, он позволяет максимально сохранить первоначальный ландшафт территории, на которой планируется произвести бестраншейное прокладывание коммуникаций. И в то же время, они значительно снижает отрицательное воздействие на окружающую территорию, и исключает также негативное воздействие на условия жизни людей, проживающих в местности, на которой ведутся буровые работы.

Подробнее ознакомиться с горизонтальным бурением, а также и с данной компанией можно на сайте finval-strojmash.ru. Менеджеры компании всегда готовы провести для своих клиентов грамотные и доступные консультации.