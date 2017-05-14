Где купить детскую коляску в Украине?

В настоящее время купить коляски в Украине не представляет ничего сложного – они есть в немалом ассортименте и по доступным ценам. Но в то же время, родителям сложно выбирать одну модель.

Например, на портале https://zapp.ua/kolyaski/ предлагается немало вариантов, по вполне приемлемым ценам.

Ведь любой любящий родитель ищет для своего ребенка качественные изделия, предоставленные от ведущих производителей. Стоит отметить, что предлагаемые на данном портал коляски – бывшие в употреблении. Все они вполне презентабельны внешне. Ведь их применяли только два сезона, и они сохранили свои основные технические и эксплуатационные характеристики и внешний вид.

На данном портале также можно найти и немалое количество предлагаемых детских колясок для двойняшек и тройняшек. Каждые из них, и универсальные, и трансформеры можно применять первые три года. Они очень комфортные. Ими можно пользоваться в любое время года, легко переносить, перевозить, и в случае необходимости, эти изделия легко трансформируются.

Подбирая для своих малышей коляски бывшие в употреблении, рекомендуется обратить внимание на определенные параметры, к которым относятся следующие:

вес изделия;

возможность регулировки ручек;

диаметр и вид колес;

есть ли корзинка для вещей;

есть ли капюшон для защиты от солнца и дождя;

наличие других защитных средств (ремней безопасности, например)

наличие дополнительных аксессуаров (подушечки, москитной сетки, конверта и прочих).

Особо значимым фактором является качество изделия, ведь именно от него и зависит безопасность малыша. Также немаловажное значение имеет и комплектация изделия, поскольку она влияет на удобство ребенка и даже на стоимость коляски.

Обязательно, при покупке нужно обратить внимание и на проходимость коляски, поскольку от этого параметра зависит, насколько легко и приятно будет гулять с малышом. И нельзя не учитывать и материал – он должен быть качественным и экологичным, чтобы не вредить здоровью малыша. А корпус должен быть жёстким, чтобы правильно формировать осанку ребенка.