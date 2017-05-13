Локальные акты предприятия: коллективный договор

Кодекс РФ гласит, что оформление трудового договора является обязательным условием найма сотрудников. В нем указываются условия, в которых будет осуществляться трудовая деятельность, и размер оплаты.

Особенности и функционал должности перечисляются в соответствующей инструкции. Помимо нее, трудовое соглашение дополняет еще и штатное расписание. Все это локальные акты. И действуют они исключительно на территории предприятия, руководством которого были составлены.

Коллективные трудовые соглашения

В крупных компаниях и корпорациях нередко используется коллективный договор. Это необязательный атрибут взаимоотношений организации и сотрудника. Наибольшее распространение получила его типовая форма. Нередко интересы наемного персонала представляет профсоюз.

За составление документа отвечает кадровая служба. При необходимости он может быть передан для проверки в вышестоящие инстанции, а также в службу экономической безопасности. Договор подписывают обе стороны, участвующие в трудовых отношениях. Основной принцип – добровольность.

Права фигурантов признаются равными. Договор может быть оформлен не только между предприятием и специалистом, но и между индивидуальным предпринимателем и нанятым им работником.

Правовые аспекты

Составление коллективного соглашения не является обязательным, но это вовсе не означает, что пункты, упомянутые в нем, могут идти вразрез с действующим законодательством России.

В первую очередь это касается отпуска, условий осуществления трудовой деятельности, гарантий организации. Перевод на другую работу означает прекращение трудовых обязательств. В этом случае при увольнении сотрудника соглашение теряет свою силу.

Содержание

В текст коллективного договора включают информацию о принятом на предприятии режиме труда, о наличии или отсутствии перерывов на обед или технических пауз. Указывается система оплаты, возможность повышения квалификации и мастерства работника. При необходимости работодатель может упомянуть оплату транспортных расходов, возмещение затрат на питание и приобретение униформы.

Сегодня в компаниях чаще всего практикуют сменный или стандартный режим рабочего дня. Плюс ко всему график может быть нормированным или ненормированным. Предлагается повременная и сдельная оплата. В договоре содержатся сведения о системах поощрения, бонусах и иных видах материального вознаграждения.

Срок действия документа – три года. При необходимости он может быть продлен на аналогичный срок. Для регистрации в государственных органах акт должен быть представлен не позднее семи дней.