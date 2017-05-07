Как создать шаблон для сайта

В современном мире, любая компания имеет свой сайт. Это заметно расширяет круг пользователей, покупателей и клиентов. Для того, чтобы сайт был посещаемым и удобным, необходимо создать качественный шаблон. С его помощью посетителям намного проще ориентироваться на сайте, ознакомиться с описанием основными услугами определённой платформы.

Зачем нужен шаблон?

Шаблон представляет собой определённый макет. Именно благодаря ему можно понять, как работает сайт, и как выглядит на нём материал. На шаблоне могут отображаться следующие данные:

основная шапка;

меню;

список контента;

персональные данные.

Создание шаблона

Создание шаблонов – это творческое занятие. Можно взяться за его выполнение самостоятельно, или же обратиться за помощью к опытным специалистам, которые внимательно выслушают все ваши требования и помогут с составлением шаблона. Темы для сайтов ucoz можно найти по адресу umagazine.ru. Здесь вашему вниманию представлены уже готовые шаблоны, над которыми не следует трудиться, достаточно разместить их на своём ресурсе.

Шаблон полезен для программистов, он значительно упрощает для их работу. Первоначально необходимо составить макет будущего шаблона, это можно сделать в обычном текстовом редакторе. Важно иметь чёткое представление того, как будет отображаться информация на сайте, как будет располагаться основное меню.

Работа такого характера считается сложной и трудоёмкой, обычно она под силу только опытному программисту. Обычному пользователю с этим не справится. Намного разумнее использовать уже готовый шаблон. В интернете можно найти множество интересных программ, с помощью которых можно быстро создать шаблон.

Несмотря на то, что программы создаются с уклоном на обычного пользователя, не все могут разобраться в системе должным образом. Обычно программа имеет множество функций, и сначала может возникнуть путаница.

Не имея представления о том, что представляет собой шаблон, для чего он нужен, и какие основные функции выполняет, браться за такую работу самостоятельно не стоит. Если вы просто купите уже готовый шаблон – то сэкономите много свободного времени.