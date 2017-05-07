Где применяются плиты перекрытия

Сейчас плиты перекрытия считаются востребованным строительным материалом, они используются практически повсеместно. Даже, несмотря на бурное развитие монолитного производства, этот товар до сих пор считается актуальным. На протяжении нескольких десятков лет, плиты перекрытия активно используют в строительной сфере.

Условно плиты можно разделить на два вида:

пустотные;

многопустотные.

Применение плит перекрытий

В основном, плиты применяют в строительстве, особенно это касается многоэтажных зданий, здесь без них не обойтись. При выборе плит большое внимание следует обратить не только на структуру материала, но и на материал, их которого из которого они изготавливаются. Некоторые плиты производят из тяжелого, а некоторые из лёгкого бетона. Если материал должен будет выдерживать большие нагрузки, следует отдавать предпочтение первому варианту.

По типу применения выделяют:

промышленные;

общественные;

и жилые плиты.

Не сложно догадаться, что самые прочные – это промышленные плиты, ведь в этом случае речь часто заходит об агрессивных внешних условиях, когда материал должен выдержать большие нагрузки, воздействие химических веществ и неблагоприятных климатических условий.

В основном плиты служат перекрытием между этажами в многоквартирном доме. Зачастую их используют для возведения туннелей и прокладки теплотрасс. Стоимость плит перекрытия зависит от множества факторов, в том числе от разновидности материала, прочности и устойчивости плиты.

Ребристые и пустотные плиты

Можно встретить и ребристые плиты перекрытия. Рёбра могут быть выполнены вверх и вниз. Первый вариант используется в основном в промышленной сфере. Второй вариант применим для укладки пола.

Такой материал имеет множество преимуществ. В основном он используется при строительстве крупных объектов с большой посещаемостью людей – это супермаркеты, торговые центры, развлекательные заведения.

Пустотные плиты могут быть овальными и круглыми. Больше всего они подходят для строительства потолка. Именно благодаря наличию пустот уменьшается нагрузка на стены, и общая масса здания становится меньше. Именно в пустотах можно спрятать проводку и трубы.