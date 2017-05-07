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Необычные часы для детей

Каждому ребенку понравится оригинальная модель часов, в которых есть много интересных функций. Также, они будут полезны и для родителей. Часы с функцией gps будут просто не заменимы для мам и пап, а для малыша станут ярким аксессуаром. Яркий дизайн браслета порадует каждого ребенка.

Детские часы телефон имеют следующие преимущества:

  • любимое чадо будет все время под присмотром;
  • родители всегда знают, где ребенок и при необходимости смогут быстро ему помочь;
  • в случае если малыш заблудится, родители с помощью своего телефона; будут знать точные координаты его местонахождения.

Данные модели подходят для детей в возрасте от четырех лет. Родителям порой сложно следить на протяжении всего дня за своим чадом. Особенно, если ребенок самостоятельно гуляет на улице. И, чтобы малыш не попал в неприятную ситуацию, при помощи часов с gps этого можно избежать. Данный датчик встроен в гаджет. Он позволит определять, где находится ребенок в любой период времени.

Особенности, которыми обладают gps часы:

  • функция сообщений. Если сын или дочка снимут часы или выйдут из геозоны, на телефон родителей сразу поступит соответствующее уведомление;
  • геозона. Когда ребенок переступает за границы заданной территории, об этом придет оповещение;
  • опция След. Все передвижения детей можно просматривать со своего смартфона;
  • функция Здоровья. Мамы и папы могут всегда узнать информацию о том, сколько ребенок затратил калорий, какое количество шагов совершил, продолжительность всех прогулок и качество сна;
  • режим внутренней связи. Со своим чадом можно обмениваться небольшими голосовыми сообщениями;
  • будильник. Когда ребенку необходимо вставать в школу, родители могут включить его на определенное время прямо из приложения, установленного в своем телефоне;
  • часы. Дети могут потерять часы или забыть куда их положили. Для того, чтобы их найти можно открыть опцию, позволяющую позвонить на часы и тогда их легко получится отыскать;
  • награда. Если ребенок хорошо себя ведет, тогда мамы и папы могут поощрить его, отправив на часы сердечко;
  • настройки. Когда маленькому владельцу часов необходима помощь родителей, он легко сможет активировать функцию SOS. А мамы и папы смогут в любое время пользоваться опцией тайного звонка, чтобы знать все, что происходит с любимым чадом;
  • карты. Они отображают реальные координаты местоположения ребенка.
07 май 2017 /
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