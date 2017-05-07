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Выбираем квартиру правильно

Иметь собственное жильё – мечта каждого человека. Денежные средства, вложенные в недвижимость, всегда окупают себя. Вы получаете собственное жильё, в котором можно жить, или сдавать другим людям.

Порой, поспешив с покупкой, можно много раз пожалеть об этом. Часто можно встретить ситуацию, когда добираться на работу становится неудобно, хорошего магазина рядом нет, соседи попались скандальные, да и планировка квартиры – совсем не то о чём вы мечтали. Квартиру можно купить, взять ипотеку или рассрочку. Второй вариант один из самых привлекательных. Узнать подробнее о покупке квартиры в рассрочку можно здесь http://novabydova.com.ua/blog/kvartiri-v-rassrochku-v-kieve/.

Критерии выбора квартиры

Перед тем, как приобрести недвижимость, важно учитывать следующие факторы:

  • планировку;
  • расположение квартиры;
  • соседство;
  • качество отделки;
  • транспортную развязку.

Один из самых главных факторов – это планировка. Комнаты должны соответствовать всем вашим требованиям, быть достаточно просторными, чтобы расположить необходимую мебель. Не стоит отдавать предпочтение квартирам с маленькой кухней. В такой комнате неудобно готовить, неудобно принимать гостей. Обратите внимание на санузел, совмещён ли он с ванной комнатой.

Расположение

Не менее важно и расположение недвижимости. Рядом должен находиться продуктовый магазин, аптека. Если у вас есть маленькие дети, то детский сад и школа тоже должны находиться поблизости.

Намного удобнее добираться до работы, если рядом есть автобусная остановка или станция метро. На первый взгляд это кажется незначительными деталями, но в дальнейшем может существенно влиять на качество жизни.

После осмотра квартиры, попытайтесь познакомиться с соседями, узнать о них больше, попытаться составить первое мнение. Согласитесь, не совсем приятно проживать рядом с неблагоприятными семьями и скандальными личностями.

Ну и конечно, стоит обратить внимание на качество внутренней отделки, расположение розеток. Электрика должна быть проведена согласно всех нормам. В квартире должно быть подключено водоснабжение и отопление.

07 май 2017 /
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