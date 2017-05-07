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Как восстановить удаленные файлы?

Иногда может произойти такая ситуация, как удаление важных файлов на компьютере. Решить ее порой достаточно просто, а в других случаях потребуется использование специальных приложений и программ.

Восстановление из корзины

Если на компьютере установлены стандартные настройки, тогда все удаленные файлы автоматически попадают в корзину. Ее значок расположен прямо на рабочем столе. Необходимо лишь открыть корзину, найти в ней нужный файл. Далее нажать кнопку восстановления. Но, стоит помнить, что некоторые файлы могут и не попасть в корзину, и быть удалены безвозвратно.

Использование точки восстановления

Данным способом можно восстановить лишь ярлыки программ, которые были удалены. Файлы и документы данным методом вернуть не удастся. Для того, чтобы запустить точку восстановления следует зайти в свойства и настройки системы. Далее найти вкладку Восстановления системы. В открывшемся окне необходимо воспользоваться кнопкой Восстановить. Затем будет предложена самая новая контрольная точка. При желании ее можно изменить на необходимую.

Использование сторонних приложений

Если восстановление удаленных файлов не получается при помощи стандартных способов для оперативной системы, можно воспользоваться специальными приложениями. Одной из них является эффективная программа Photo rec. С ее помощью восстанавливается много документов и файлов. Скачать ее можно бесплатно.

Самым простым в использовании считается приложение recuva. Скачать ее можно бесплатно на компьютер. При установке важно обратить внимание, чтобы она была записана на тот диск, на котором не присутствуют восстанавливаемые объекты.

С помощью данного приложения можно будет вернуть не только текстовые документы, но и видео, музыку, картинки, файлы электронной почты и многое другое. Для того, чтобы получить качественные результаты следует выполнить углубленный анализ и нажать кнопку Начать.

После того, как процесс сканирования будет завершен, появится список тех документов, которые были удалены. Те, которые еще можно восстановить отмечаются в данной программе зеленым кругом. Если он будет красного цвета, то вернуть файл уже не представится возможным. Далее необходимо отметить все файлы, требующие восстановления и нажать на кнопку Восстановить. 

07 май 2017 /
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