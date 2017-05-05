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Учимся готовить вкусно

Всем известно о том, что супы полезны для здоровья. Поэтому первым блюдам всегда отдается предпочтение.

Например, рецепт фасолевого супа с мясом является простым и сытным. Ведь фасоль, как известно, богата витамином B1, который сохраняется в её кожуре даже после варки.

Нужно подготовить все необходимые ингредиенты. Далее надо разморозить мясо, если оно было заморожено. Взять триста грамм фасоли, положить в емкость большего размера. Промыть, залить водой и оставить набухать на протяжении двенадцати часов.

По окончании этого времени надо слить остатки воды.

Размороженное мясо нужно нарезать небольшими кусочками, чтобы оно быстрее проварилось. Загрузить нарезанное мясо в кипяток. Образовавшуюся пенку нужно снимать ложкой. Если пенообразование обильное – то нужно уменьшить огонь. Мясо варится около получаса. Далее нужно добавить фасоль. И варить около часа. Далее суп нужно заправить луком, морковью, томатной пастой или помидорами, и маслом для жарки. И морковь, и помидоры нужно промыть и очистить от кожуры.

Морковь нужно натереть на крупной терке. Поставить сковороду на огонь, добавить масло. Как только оно нагреется – надо положить нарезанный лук. Обжаривать в течение около десяти минут, стать золотистым, но нельзя допустить, чтобы он подгорел. Далее следует добавить морковь и всё перемешать. В случае необходимости, рекомендуется подлить растительного масла. Тушить нужно до того, как морковь размягчится. В эту обжарку нужно будет добавить  томатную пасту, если предварительно не было помидоров.

Все компоненты нужно тщательно перемешать. Оставить минуты на две, а потом снять сковородку с огня. Потом нужно нарезать картофель кубиками. За двадцать минут до того, как фасоль приготовится, нужно добавить картофель в суп. Спустя десять минут надо положить обжарку и всё тщательно перемешать. За пять минут до того, как блюдо будет приготовлено,  нужно будет его посолить, добавить лавровый лист и иные приправы.

Также, в суп можно добавить и белую фасоль. Вкус будет идентичным.

05 май 2017 /
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