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Внутренний финансовый аудит

Работа каждой финансовой организации в обязательном порядке отражается практически во всех учетных бумагах. Это объясняется тем, что необходимо постоянно получать информацию об экономическом положении предприятия в определённое время. Оптимальным методом для полноценной оценки основных показателей является внутренний финансовый аудит.

Каждая финансовая или хозяйственная деятельность той или иной фирмы должна полностью соответствовать требованиям установленного законодательства. По причине субъективных и объективных факторов, данные финансовых отчетов могут не отвечать существующему положению. Бывают такие ситуации, в которых виной тому преднамеренное искажение фактов, и тогда речь идет о нарушении. Но вполне может быть и так, что бухгалтер допустил малозначительные ошибки, которые в дальнейшем повлияли на всё.

Задача внутреннего аудита сводится именно к тому, чтобы самостоятельно и качественно проконтролировать, насколько информация в отчетах отвечает действительности. Подвергаемая аудиту отчетность рассматривается как одно целое, и специалист выполняет комплексное заключение по результатам аналитической работы и сопоставления полученных данных. От того, насколько аудитор профессионален и квалифицирован, а также имеет ли он многолетний опыт работы в этой сфере, напрямую зависит качество заключения. На это надо обращать внимание при выборе учреждения, которое будет предоставлять услуги по проведению внутреннего финансового аудита.

Есть немалый ряд причин, по которым невозможно говорить о полной достоверности аналитических проверок. Целесообразно будет только ведение речи о более или менее точных процедурах аудита, в зависимости от того, насколько квалифицированные специалисты выполняли проверку. К этим причинам относятся следующие:

  • Аудиторы осуществляют тестирования и проверки выборочно.
  • Анализ финансово-хозяйственной деятельности не имеет полностью совершенными и точными системами учета.
  • Каждый из выводов специалиста представляет собой следствие его личных доводов, поддерживающие или опровергающие факты.
05 май 2017 /
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