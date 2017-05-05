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Сварочные инверторы Патон

В Киеве успешно функционирует Завод сварочного оборудования им.Патона. На протяжении периода своего существования он удачно зарекомендовал себя, как изготовитель надежной и высококачественной техники, которая обеспечивает оптимальные технологические свойства, в том числе и пригодна для применения во многих производственных и промышленных сферах. Данный завод производит и выпускает огромный ассортимент оборудования для сварки, к которому относятся следующие:

Помимо техники, направленной для массового применения, этот завод специализируется и на выпуске оборудования специального назначения. Кроме того, здесь изготавливается оригинальное малогабаритное оборудование, которое активно применяется для сварки в космосе.

На сегодняшний день завод занимает лидирующие позиции в своей отрасли среди стран СНГ, благодаря разработке и внедрению агрегатов с современными техническими и эксплуатационными свойствами и характеристиками, и высокому уровню качества.

В данной компании "Планета Сварка" предлагается приобрести сварочные инверторы Патон или иное оборудование по вполне приемлемой стоимости, поскольку сотрудничают напрямую от заводов-производителей не только отечественных, но и зарубежных торговых марок.

Компания "Планета Сварка" поставляет оборудование, отличающееся надежностью и практичностью. Чтобы сделать здесь покупку, нужно оформить на сайте заявку на заказ либо связаться с менеджерами компании по контактным данным. Также, можно проконсультироваться с ними, чтобы они помогли с выбором оборудования.

Доставка заказанного товара осуществляется по всей территории Украины. А можно и забрать товар из Киева. Оплата допустима любым удобным способом – непосредсвтвенно на сайте, банковским переводом или даже наличными. Кроме того, допустимо приобретение сварочного инвертора Патон в кредит (до двадцати четырех месяцев) для клиентов ПриватБанка. Оформить кредит можно в магазине данной компании "Планета Сварка", в Киеве.

05 май 2017 /
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