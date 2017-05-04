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Рулонные шторы в интерьере

Декорирование окон является одной из главных составляющих в интерьере. Эта деталь всегда бросается в глаза. Правильный и гармоничный подход окон, внесёт свою изюминку в оформление комнаты. Рулонные шторы – прекрасное, современное решение. Такой элемент декора отличается практичностью и функциональностью. Шторы замечательно выглядят, а ухаживать за ними проще простого.

Как устроены рулонные шторы?

Свою популярность они обрели совсем недавно. С помощью  приспособления, оборудованного специальным механизмом, ткань сворачивается в рулон. Она с легкостью движется вниз и вверх. В некоторых разновидностях оборудования, шторы могут либо полностью прятаться в кассете, либо иметь открытый тип.

Рулонные шторы обладают определёнными достоинствами:

  • широкий ассортимент расцветок и узоров;
  • лёгкость конструкции;
  • простата транспортировки;
  • не возникает сложности при установке;
  • шторы легко опускаются и поднимаются;
  • на шторы, которые скрыты в кассете, не оседает пыль;
  • простота в уходе.

Особенности помещения

Одна из главных особенностей рулонных штор – они прекрасно рассеивают солнечный свет, поэтому не имеет значение, на какое окно они будут установлены. Для ванной комнаты или кухни лучше всего приобрести шторы из бамбука. Они более простые и универсальные, не напрягают зрение, помогают расслабиться.

Для спальни лучше всего выбирать тёмные модели, ведь именно в этом помещении должно создавать затмение, если человек захочет отдохнуть и поспать днём. Шторы по системе «день-ночь» слегка напоминают горизонтальные жалюзи, можно без труда регулировать яркость освещения.

Для гостиной наоборот необходимо выбирать максимально светлые шторы, которые будут хорошо рассеивать солнечный свет. Данные модели помогут укрыться от солнечного света, и визуально сделают помещение немного больше, при этом, создастся более воздушная атмосфера.

Для детской комнаты следует выбирать более яркие и весёлые расцветки, с различными рисунками и изображением мультипликационных персонажей. В зимнее время можно подбирать шторы более спокойных тонов. Для детской комнаты лучше всего выбирать шторы из натуральных волокон.

Рулонные шторы станут прекрасным дополнением к вашему интерьеру. За ними легко ухаживать, ими легко пользоваться. Шторы устанавливаются буквально за пару минут. 

04 май 2017 /
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