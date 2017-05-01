Динамическая фиксация в Израиле

При динамической фиксации восстанавливается способность позвоночника совершать циклы сгибания – разгибания. Динамическая фиксация реабилитирует возможность амортизации позвоночного столба. Также уменьшаются или полностью прекращаются болевые ощущения.

Операции по динамической фиксации костной ткани позвоночника проводят в некоторых известных на весь мир израильских клиниках. Операции проводят опытные спинальные хирурги, на службе которых достойно оборудованные операционные, отлаженное снабжение необходимыми лекарственными препаратами и возможность выбора новейших разработок имплантов для динамической фиксации.

Имплант для динамической фиксации это межпозвоночный протез, который устанавливается между позвонками поврежденного участка позвоночного столба. Имплант жестко соединяет позвонки и сохраняет расстояние между ними, ограничивает их нефункциональные смещения, которые и приводили к выраженному болевому синдрому, но позволяет участвовать в движении позвоночника в целом при совершении человеком наклонов, поворотов, растяжений.

Межпозвоночный протез выполнен из прочного титана и биологически нейтральных материалов, таких как силикон и полиэстер и рассчитан на длительное использование. Благодаря восстановлению «правильного» анатомического расположения элементов позвоночника с помощью импланта запускаются процессы регенерации и заживления тканей поврежденной области позвоночника.

Операции по установке межпозвоночного протеза, обеспечивающего динамическую фиксацию, в Израиле малоинвазивны. Их производят на спине пациента, аккуратно раздвигая мягкие ткани и мышцы. В случае необходимости на первой стадии делается декомпрессия, освобождаются ущемленные нервные волокна, затем устанавливается протез. Вся операция по установке одного импланта продолжается в пределах одного часа.

Динамическая фиксация позвонков отличается высокой физиологичностью. После операции восстанавливается подвижность межпозвоночных сочленений, уменьшается нагрузка на соседние участки, запускается механизм заживления поврежденной области, устраняется ущемление нервов и грыжа межпозвоночных дисков.

Среди ограничений на проведение операций по динамической фиксации: беременность, инфекционные заболевания, опухоли и возраст пациента. Динамическую фиксацию в Израиле производят пациентам не моложе 21 года.

Эффективность удачных операций по динамической фиксации израильскими экспертами оценивается в 85%. После операции пациенты начинают лучше себя чувствовать, уменьшаются постоянные боли, возвращается возможность совершать привычные движения, заниматься спортом. Возвращается трудоспособность и радость жизни.