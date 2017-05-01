О проекте| Контакты| Реклама
» » Динамическая фиксация в Израиле

Динамическая фиксация в Израиле

При динамической фиксации восстанавливается способность позвоночника совершать циклы сгибания – разгибания. Динамическая фиксация реабилитирует возможность амортизации позвоночного столба. Также уменьшаются или полностью прекращаются болевые ощущения.

Операции по динамической фиксации костной ткани позвоночника проводят в некоторых известных на весь мир израильских клиниках. Операции проводят опытные спинальные хирурги, на службе которых достойно оборудованные операционные, отлаженное снабжение необходимыми лекарственными препаратами и возможность выбора новейших разработок имплантов для динамической фиксации.

Имплант для динамической фиксации это межпозвоночный протез, который устанавливается между позвонками поврежденного участка позвоночного столба. Имплант жестко соединяет позвонки и сохраняет расстояние между ними, ограничивает их нефункциональные смещения, которые и приводили к выраженному болевому синдрому, но позволяет участвовать в движении позвоночника в целом при совершении человеком наклонов, поворотов, растяжений.

Межпозвоночный протез выполнен из прочного титана и биологически нейтральных материалов, таких как силикон и полиэстер и рассчитан на длительное использование. Благодаря восстановлению «правильного» анатомического расположения элементов позвоночника с помощью импланта запускаются процессы регенерации и заживления тканей поврежденной области позвоночника.

Операции по установке межпозвоночного протеза, обеспечивающего динамическую фиксацию, в Израиле малоинвазивны. Их производят на спине пациента, аккуратно раздвигая мягкие ткани и мышцы. В случае необходимости на первой стадии делается декомпрессия, освобождаются ущемленные нервные волокна, затем устанавливается протез. Вся операция по установке одного импланта продолжается в пределах одного часа.

Динамическая фиксация позвонков отличается высокой физиологичностью. После операции восстанавливается подвижность межпозвоночных сочленений, уменьшается нагрузка на соседние участки, запускается механизм заживления поврежденной области, устраняется ущемление нервов и грыжа межпозвоночных дисков.

Среди ограничений на проведение операций по динамической фиксации: беременность, инфекционные заболевания, опухоли и возраст пациента. Динамическую фиксацию в Израиле производят пациентам не моложе 21 года.

Эффективность удачных операций по динамической фиксации израильскими экспертами оценивается в 85%. После операции пациенты начинают лучше себя чувствовать, уменьшаются постоянные боли, возвращается возможность совершать привычные движения, заниматься спортом. Возвращается трудоспособность и радость жизни.

01 май 2017 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
О важности осанки для женщины
Хочу все знать

О важности осанки для женщины

Современная статистика в последнее время утверждает, что заболеваниями позвоночника женщины страдают чаще мужчин.
Особенности лечения грудного остеохондроза
Хочу все знать

Особенности лечения грудного остеохондроза

Диагноз грудного остеохондроза доктор ставит не так уж и часто, поскольку заболевание в данном отделе позвоночника не так распространено, как в шейном отделе.
Существуют операции, при которых пациенту пересаживают 2-е сердце
Хочу все знать

Существуют операции, при которых пациенту пересаживают 2-е сердце

Американские хирурги переиначили известную пословицу про то, что «один ум хорошо, а два лучше», применив ее к сердцу — одному из важнейших органов в человеческом теле.
Почему врачи проводят операции в синей или зелёной форме
Хочу все знать

Почему врачи проводят операции в синей или зелёной форме

Раньше врачи постоянно носили белую униформу — цвет чистоты. Потом, в начале 20-го века, один известный хирург стал надевать зелёное, поскольку решил, что так будет легче глазам. Последующая практика
Американские хирурги освоили полную трансплантацию лица
Хочу все знать

Американские хирурги освоили полную трансплантацию лица

В ходе операции, которая длилась около 15 часов, команда из 30 врачей смогла успешно пересадить донорские лицевые мускулы, нервы, кожу, нос и губы.
Минифлебэктомия
Хочу все знать

Минифлебэктомия

Этот хирургический метод позволяет удалять варикозное расширение вен, нормализовать здоровье пациента. С помощью некоторых инструментов специалисты устраняют заболевание, зашивают место разреза таким
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Кредиты под залогКвартиры в Одессе: найти оптимальное предложение прямо сейчасПару дельных совета от специалистов о внутренней оптимизацииGSM-сигнализация на страже вашей квартирыХайп проекты: что это такое?Футбольные гетры в магазине DriblingЧто нужно для ведения успешного бизнеса?Анкетирование клиентов: преимущества и недостатки метода
Свежие Статьи
Толкование сновидений

Толкование сновидений

Коммерческий космос

Коммерческий космос

Причины обратиться за помощью в агенства недвижимости

Причины обратиться за помощью в агенства недвижимости

Главная Реклама RSS О нас
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+