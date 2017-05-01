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Грузоперевозки с Дилижанс СПБ

Компания «Дилижанс СПБ» специализируется на предоставлении услуг по грузоперевозкам. Данные услуги здесь предоставляют по индивидуальной схеме, подбирая наиболее оптимальный маршрут, в целях экономии финансовых средств своих потенциальных заказчиков.

Данная транспортная компания Дилижанс СПб уже свыше двадцати лет предоставляет свои услуги на рынке транспортной логистики в Санкт-Петербурге. За этот далеко не малый срок, они полностью изучили сферу, в которой специализируются, и смогли занять высокие рейтинги и позиции. А также им удалось завоевать уважение своих клиентов. На каждой стадии транспортировки грузов, они реализуют строжайший контроль. За сохранность перевозимых предметов они несут полную ответственность, и учитывают даже самые непредвиденные ситуации.  И поэтому всегда поставляют заказ в точно оговоренный срок, независимо от объемов работ и от погодных условий.

Специалисты данной компании смогут организовать для своих потенциальных заказчиков грузоперевозки по автомобильным, морским и железнодорожным путям. При этом, клиенты смогут сами подобрать наиболее удобный для них вид транспортного средства, либо доверить выбор специалистам данной компании.

 Для этого нужно связаться с ними по контактным данным, и их оператор предоставит всю необходимую информацию, а также поможет с выбором наиболее подходящего транспортного средства. А клиентам надо будет подробнее сообщить об отправляемом грузе, месте загрузки и разгрузки заказа.

Сотрудничество с компанией «Дилижанс СПб» предоставляет их потенциальным заказчикам немало преимуществ, к которым относятся следующие:

  • надежную грузоперевозку между городами, в пределах Российской Федерации;
  • грамотную помощь при составлении необходимой документации.
  • Оперативную подачу грузового транспортного средства.
  • полный сервис погрузочно-разгрузочных услуг за предварительно оговоренные сроки.
  • К каждому клиенту предоставляется индивидуальный подход;
  • расположены на территории железнодорожной станции;
  • гибкая ценовая политика и система скидок для постоянных заказчиков.
01 май 2017 /
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