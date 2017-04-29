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Если у вас есть собака - пудель

Решив завести пуделя нужно понимать, что эта порода очень энергичная, складывается ощущение, будто запас энергии никогда не иссякает в этом животном. Очень подвижны, эти собаки вместе с тем и очень ласковые, порода обладает покладистым и дружелюбным характером. Не стоит надолго оставлять одного, пудель начинает тосковать, все свое время питомец готов проводить вместе с хозяином. Неважно активный отдых на природе или проведение время дома перед телевизором на диване. Так как собака очень активная, ее необходимо часто выгуливать, в противном случае питомец начнет вести себя неподобающим образом. Начнутся шалости и непослушание командам.

В качестве особенности породы, пудель имеет довольно пышную шерсть, за которой требуется осуществлять определенный уход.

Положительной чертой этих собак, является возможность взять щенка в семью с маленькими детьми. Дрессировку может осуществлять даже ребенок, но старше 7 лет. Пудель станет прекрасным питомцем и для пожилого человека, особенно если он любит долго гулять на природе.

Питание пуделя схоже с рационом других пород. Кормить собаку нужно либо натуральной пищей, либо только сухим кормом премиум класса. Стоит отметить, что купить качественный корм для своего любимца можно тут. Оба метода кормления животного приемлемы, поэтому выбирать следует согласно удобству и финансовому состоянию. Сухой корм выгоден с точки зрения времени, его не надо готовить. Из минусов можно назвать его возможную дороговизну. Натуральное питание, наоборот, весьма экономно, но отнимает много времени.

Уход за пуделем, отличается от ухода за другими породами и требует большего внимания. Ежедневно нужно уделять время для вычесывания собаки, так как шерсть довольно густая и, в противном случае она будет постоянно запутываться. Мыть питомца нужно раз в неделю, если шерсть грязнится чаще, то и мыть следует чаще. Примерно раз в 2 месяца пуделя нужно стричь у груммера, либо научиться делать это самостоятельно. Как говорилось ранее, порода весьма активная, поэтому выгуливая собаку нужно нагружать ее физическими занятиями. Хорошим способом является с помощью собственноручно изготовленной пращи кидать теннисные мячики. Или можно купить специальную рогатку в магазине.

Пудель находится на втором месте среди собак по интеллекту. Довольно быстро питомец выучит много команд, но собака отличается и частым нежеланием выполнять эти команды. Основой для дрессировки служит поощрительный метод. Не нужно бить собаку руками за непослушание, она не должна опасаться хозяина. Просто одергивайте поводок.

29 апрель 2017 /
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