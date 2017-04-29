Grandi окна - отличное предложение металлопластиковых окон для Киева

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готовы к льготному сотрудничеству с пенсионерами (постоянно действующая скидка 3% на всю продукцию и услуги);

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Выгодные услуги от Grandi окна

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Мы уверены в своем персонале, поэтому гарантия составляет 7 лет. Готовы в удобное вам время осуществить гарантийное и послегарантийное обслуживание оконных и дверных конструкций. Ремонтируем и модернизируем существующие евроокна качественно. Так же готовы обеспечить вывоз строительного мусора, которого хватает при демонтаже старых окон. Демонтировать оконную конструкцию, осуществить очистку откосов, собрать мусор и вынести его на лестничную клетку сможем бесплатно.