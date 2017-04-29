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Grandi окна - отличное предложение металлопластиковых окон для Киева

Если пришло время подумать об усовершенствовании оконных систем в вашем помещении, то жителям Киева и области стоит рассмотреть в качестве подрядчика компанию 

Grandi Окна

. У нас металлопластиковые окна Киев представлены в огромном ассортименте и вариациях, нестандартных размерах и исполнениях, а главное – с гарантией качества. Ведь вы будете работать напрямую с производителем оконных конструкций и дверей, для которого в этой сфере нет нерешаемых задач. Судить об этом позволяет собственная производственная линия, автоматизированный процесс, сертификаты качества на ассортимент изделий, и только сертифицированные сотрудники.

Сроки изготовления большинства окон составляют не более 3 дней. Из эксклюзивных услуг наша компания предлагет "мобильный офис" – это возможность заказать вызов мастера с полным перечнем образцов используемых материалов, который не только бесплатно сделает все замеры на объекте, но и даст детальную консультацию по продукции, материалам, сориентирует в стоимости того или иного варианта, и, если вас все строит, сразу же заключит договор и примет оплату. При этих явных преимуществах, мы проводим демократичную ценовую политику и предлагаем скидки:

  • готовы к льготному сотрудничеству с пенсионерами (постоянно действующая скидка 3% на всю продукцию и услуги);
  • скидка в 2% общей суммы заказа вы получите при полной предоплате. Работаем в Киеве и области;
  • программа лояльности для постоянных клиентов

Выгодные услуги от Grandi окна

Для большинства потребителей важно не только купить пластиковые окна по вменяемой цене, но и получить полный пакет сопутствующих услуг и, при необходимости, возможность приобрести комплектующие товары. В этих аспектах Grandi окна готовы сделать Киевлянам и жителям области выгодное предложение. Большой ассортимент качественных комплектующих по умеренным ценам – этому посвящен отдельный раздел нашего сайта. Установку ваших оконных систем будут осуществлять сертифицированные сотрудники с большим опытом работы.

Мы уверены в своем персонале, поэтому гарантия составляет 7 лет. Готовы в удобное вам время осуществить гарантийное и послегарантийное обслуживание оконных и дверных конструкций. Ремонтируем и модернизируем существующие евроокна качественно. Так же готовы обеспечить вывоз строительного мусора, которого хватает при демонтаже старых окон. Демонтировать оконную конструкцию, осуществить очистку откосов, собрать мусор и вынести его на лестничную клетку сможем бесплатно.

29 апрель 2017 /
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