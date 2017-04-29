Увольнение при испытательном сроке

Сотрудники, проходящие испытание, по закону не должны получать сниженный размер заработной платы. Различия между окладомработника на испытании и без оного должны обосновываться: размер зависит от сложности работы, числа трудовых дней, квалификации работника, качества его работы и т.д. кроме того, оклад зависит от наличия у сотрудника трудового разряда или категории.

Длительность испытательного срока

В соответствии с общими правилами, которые предусматриваются в ст. 70 ТК, испытательный срок не может продолжаться больше, чем в течение одного квартала.

Увольнение на испытательном сроке

Что делать с не прошедшим испытательный срок работником, возможно ли увольнение по собственному желанию на испытательном срок.

Основания для увольнения:

должно быть определено, является ли законным испытание согласно трудовому соглашению, и не включен ли сотрудник в категорию тех, кто имеет право не проходить испытание;

должны существовать доказательства того, что сотрудник не смог выдержать данный срок (жалобы клиентов, начальства, объяснительные сотрудника и т.д.). Если доказательства отсутствуют, сотрудник восстанавливается на должности.

Как уволить не прошедшего испытание?

Согласно нормативным актам, уволить такого сотрудника можно только до того момента, пока не истекло само испытание. Если процедура будет начата в последний день срока, соблюсти ее не получится.

Сотрудник должен быть предупрежден об увольнении. В данном предупреждении обязательно указываются причины. После того, как истекут три дня после предоставления предупреждения, может оформляться приказ об увольнении, в котором также указываются основания.

После окончания данной процедуры в трудовую книжку вносится соответствующая запись.

Сотрудник в соответствии с ТК после увольнения не обязан отрабатывать двухнедельный срок.

Увольнение по собственному желанию

Если работник выполняет свои обязанности очень плохо, в первую очередь, ему должно быть предложено увольнение по собственному желанию. Такое основание выгодно как для нанимателя, так и для сотрудника.

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