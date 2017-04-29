О проекте| Контакты| Реклама
» » Увольнение при испытательном сроке

Увольнение при испытательном сроке

Сотрудники, проходящие испытание, по закону не должны получать сниженный размер заработной платы. Различия между окладомработника на испытании и без оного должны обосновываться: размер зависит от сложности работы, числа трудовых дней, квалификации работника, качества его работы и т.д. кроме того, оклад зависит от наличия у сотрудника трудового разряда или категории.

Длительность испытательного срока

В соответствии с общими правилами, которые предусматриваются в ст. 70 ТК, испытательный срок не может продолжаться больше, чем в течение одного квартала.

Увольнение на испытательном сроке

Что делать с не прошедшим испытательный срок работником, возможно ли увольнение по собственному желанию на испытательном срок.

Основания для увольнения:

  • должно быть определено, является ли законным испытание согласно трудовому соглашению, и не включен ли сотрудник в категорию тех, кто имеет право не проходить испытание;
  • должны существовать доказательства того, что сотрудник не смог выдержать данный срок (жалобы клиентов, начальства, объяснительные сотрудника и т.д.). Если доказательства отсутствуют, сотрудник восстанавливается на должности.

Как уволить не прошедшего испытание?

Согласно нормативным актам, уволить такого сотрудника можно только до того момента, пока не истекло само испытание. Если процедура будет начата в последний день срока, соблюсти ее не получится.

Сотрудник должен быть предупрежден об увольнении. В данном предупреждении обязательно указываются причины. После того, как истекут три дня после предоставления предупреждения, может оформляться приказ об увольнении, в котором также указываются основания.

После окончания данной процедуры в трудовую книжку вносится соответствующая запись.

Сотрудник в соответствии с ТК после увольнения не обязан отрабатывать двухнедельный срок.

Увольнение по собственному желанию

Если работник выполняет свои обязанности очень плохо, в первую очередь, ему должно быть предложено увольнение по собственному желанию. Такое основание выгодно как для нанимателя, так и для сотрудника.

Подробнее об испытательном сроке при приеме на работу и другой информации, связанной с трудоустройством, мотивацией персонала, премировании персонала, пенсиями, актуальными новостями в области рынка труда вы можете узнать на портале Промразвитие (Promdevelop.ru)

29 апрель 2017 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Изоляция трубопроводов
Хочу все знать

Изоляция трубопроводов

Система отопления является одной из самых важных для обеспечения комфортной жизни людей. Неисправное состояние одной из ее частей может привести к сбою в подаче тепла в районы, где проживают сотни
Медицинская справка 086 у
Хочу все знать

Медицинская справка 086 у

Для того, чтобы поступить в университет, колледж или иное учреждение, а также, оформиться на новое место работы, необходима справка 086 у.
Какими свойствами должно обладать кассовое оборудование
Хочу все знать

Какими свойствами должно обладать кассовое оборудование

Данные приборы в современном мире являются широко применяемыми. Их можно заметить в офисах, в магазинах. С помощью такого оборудования осуществляются различные расчеты, выполняются различные задачи.
Фирменные перевозки мебели по Киеву от «Meblevozka.kiev.ua»
Хочу все знать

Фирменные перевозки мебели по Киеву от «Meblevozka.kiev.ua»

Постоянно развивающаяся инфраструктура городов обеспечивает и развитие такой сферы деятельности, как грузовые перевозки.
Павел Дуров ушел из «ВКонтакте», на этот раз — по-настоящему
Хочу все знать

Павел Дуров ушел из «ВКонтакте», на этот раз — по-настоящему

С 21 марта Павел Дуров больше не является генеральным директором сети «ВКонтакте». Факт увольнения Павла AIN.UA подтвердили в украинском офисе «ВКонтакте». Согласно официальному сообщению, 21 марта
Самые необычные увольнения в мире
Хочу все знать

Самые необычные увольнения в мире

Порой начальство демонстрирует чудеса изобретательности, пытаясь придумать причину для увольнения неугодного сотрудника. И если банальные опоздания, лень и не вовремя сданный отчет в качестве причины
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Самые популярные мессенджерыКредиты под залогКвартиры в Одессе: найти оптимальное предложение прямо сейчасПару дельных совета от специалистов о внутренней оптимизацииGSM-сигнализация на страже вашей квартирыХайп проекты: что это такое?Футбольные гетры в магазине DriblingЧто нужно для ведения успешного бизнеса?
Свежие Статьи
Толкование сновидений

Толкование сновидений

Коммерческий космос

Коммерческий космос

Причины обратиться за помощью в агенства недвижимости

Причины обратиться за помощью в агенства недвижимости

Главная Реклама RSS О нас
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+