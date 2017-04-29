Кошки и ведьмы

Таинственное, неизведанное и магическое…оно влечет нас, завораживает и заставляет постоянно думать о секрете, который скрывается за ним. А кто может владеть тайной и неизведанностью? Конечно же наши братья меньшие. Ещё с древних времен животным приписывались различные особенности и свойства, наверное, потому их боготворили и приписывали нереальные возможности. Особенно этот культ был популярен в Древнем Египте, где божественные существа имели лицо животных.

Не странно, что наибольшей популярностью пользовались кошки, ведь они олицетворяли грацию и таинственность, ночью могли надолго пропадать, а утром возвращались обратно, их глаза светились в темноте и они взбирались на самые высокие места.

Пушистики в культуре разных стран

Когда впервые заговорили о необычных способностях кошек сказать тяжело, возможно это было ещё во времена древности, а может в средневековье, но то, что кошки переживали свои взлеты и падения, были символом добра, олицетворяли зло и были подопечными ведьм нам известно из разных исторических источников.

Самым первым божеством с лицом кошки была египетская богиня Баст. Она была олицетворением благодати и красоты и приносила счастье каждому кто того пожелает. В те времена в Египте был настоящий культ кошек. Их почитали, любили и хорошо относились не только к домашним, но и проживающим на улице пушистым питомицам. Когда погибали хвостатые, то траур был во всем поселении, хоронили их со всеми почестями, а некоторых даже и мумифицировали.

Интересно, что это животное было спутником множества божеств в разных странах и культурах. Так, например, по поверьям греком богиня Диана периодически принимала облик кошечки, в Скандинавии в колесницу богини любви и продолжения рода были запряжены хвостатые мурлыки, в Древнем Риме она была спутницей богини Либертас и символизировала свободу и независимость.

Верные спутники

Но, начиная с 14 века этим питомцам приписали другой статус – их сделали верными напарниками ведьм, при чем конкретно аргументировать причину данного поступка никто не собирался. Это всё связывали с уникальными способностями кошек видеть в темноте, гулять по ночам и выживать в различных ситуациях. Также, считалось, что ведьма может перевоплощаться в кошку всего девять раз. Наверное, это связано с количеством жизней. При чем тогда обвинить в колдовстве могли каждого, а наличие хвостатого пушистика только усугубляло ситуацию.

В истории известен факт, когда Вильям Монтгомери утверждал, что каждую ночь возле его дома собирались кошки и разговаривали человеческим языком. Понятное дело, что такое сильно сказывалось на психике и в итоге мужчина убил двух кошек, а одну сильно покалечил. После той ночи в городе начали распространятся слухи о том, что на утро были обнаружены две мертвые старухи, а одна была найдена сильно избитой. В достоверности этой информации мы не уверены, но в том столетии это были уже весомые доказательства.

Кошкам также, как и ведьмам приписывали сверхъестественные способности, и во времена инквизиции вместе с хозяйкой сжигали её подопечных. Были даже случаи, когда вместе с предполагаемой ведьмой сожгли 14 хвостатых пушистиков, которых видели вместе с женщиной.

Лечение с помощью кошек

По многим суевериям в котов вселялись демоны, которые помогали творить плохие вещи, поступки и действия, а части пушистых питомцев широко использовались для совершения ритуалов, для создания зелья для заклинаний, а также как амулеты (например, кошачьи кости подвязывали на ниточку и носили на шее). Так, шерсть была исключительным ингредиентом самых сильных отваров и зельев. Хвостом лечили различные кожные раздражения и ячмень. Их также использовали для лечения различных заболеваний, и аптекари того времени широко использовали кошачью слюну, мочу и шерсть в приготовлении разнообразных лекарственных препаратов. Считалось, что кошачье мясо способно вылечить от самых тяжелых и смертельных заболеваниях (среди них туберкулез).

Считалось, что если замуровать кошку в стены дома, то вашу семью навсегда обойдут беды, невзгоды и злые духи. А в начале нашего века в некоторых штатах США на окраине возле кладбища закапывали кошачье тело для того, чтобы у жителей не было бородавок.

Говорят, не повезет

Черные кошки сами по себе очень таинственные и в себе несут некую магию, некоторых из них из-за их цвета считали воистину олицетворением темноты и чего-то страшного. Ведь все мы ощущаем некий страх и неприязнь, когда питомец такого цвета переходит дорогу. У каждого из нас на такой случай есть свои способы и методы защиты. Интересно также, что не во всех странах темный цвет считался плохим, в некоторых же странах увидеть кота такого окраса было к счастью.

Славяне тоже использовали таких пушистиков в различных обрядах. Одним из них являлось ритуальное жертвоприношение кошки, которое подразумевало будущий богатый урожай.

По многим приданиям считалось, что кошки способны видеть призраков, читать мысли и воздействовать на человеческую психику. Хотя, такие верования дошли и до нашего времени, ведь приметы говорят, что такое существо в доме к счастью и благополучию, а такие пушистые питомцы помогают расслабится, пережить стрессовые ситуации и имеют отличное состояние на организм человека (конечно, если вы не испытываете никаких аллергических реакций на шерсть или другие выделения). Хвостато-усатые братья наши меньшие в современном мире даже выполняют своеобразные функции врачей, помогают детям преодолеть серьезные психосоматические проблемы. Они способны определять место, которое болит, а своей шерсткой забирают весь негатив. В Англии даже существуют специальные аптеки, в которых продаются кошки как средство от стресса.

Многие хозяева пушистиков и сейчас говорят о множественных способностях своих питомцев и о том, как они помогают им и предупреждают о неприятностях. Они всеми силами стараются обеспечить своим любимицам соответствующий уход, покупая им когтеточки, мягкие места и разнообразные лакомства.