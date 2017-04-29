Что такое молочница и как с ней бороться

Молочница или по-другому кандидоз заболевание, которое встречается как у мужчин, так и у женщин. Причиной заболевания является грибок – кандида. Чаще всего оно встречается у людей с ослабленной иммунной системой. Не леченый кандидоз может быть очень опасен и часто приводит к очень нехорошим осложнениям. Он может поражать внутренние органы и даже оказаться причиной грибкового менингита. Передается чаще всего половым путем. Для женщин молочница опасна еще и тем, что существует риск заразить ребенка, если дама забеременеет.

Чем опасна молочница

Испытывая неприятные жжение и зуд в интимной области, женщина редко догадывается о том, что это первое проявление вагинального кандидоза. При отсутствии своевременного лечения они начинают размножаться в большом количестве. Существует достаточно много современных препаратов, например, http://www.gynodek.com/preparat/. Причем принимать нужно их не только женщине, но и мужчине.

Итак, если не начать лечение, то со временем будут развиваться заболевания женских половых органов. Причем постепенно грибок будет распространяться по всему организму. Он может оказаться в ротовой полости, поражать горло, органы зрения, кишечник. А в тяжелых случаях и кору головного мозга.

У женщин кандидоз проявляется белыми творожистыми выделениями с неприятным кислым запахом. Мужчины, как правило, не страдают от проявлений заболеваний, и симптомы у них отсутствуют. Поэтому им тоже регулярно нужно проверяться у специалистов, а при необходимости начинать лечение современными препаратами http://www.gynodek.com/lechenie/molochnica-pri-beremennosti/.

Какие симптомы характерны для молочницы

Пропустить начальные признаки практически невозможно. Поэтому если неприятные симптомы появились, то нужно обращаться к врачу.

Чувство жжения и зуд в интимной области. Оно долго не проходит. Нередко симптомы бывают настолько выраженными, что женщина перестает спокойно спать.

Половые органы становятся отечными;

Нарушается нормальное мочеиспускание;

Появляются боли при мочеиспускания;

Неприятные ощущения мешают нормальной половой жизни.

Даже если симптомы отсутствуют, то не стоит себя этим успокаивать. Вагинальный кандидоз требует самого серьезного лечения. Причем это заболевание часто обнаруживается у подростков. Нередко симптомы грибкового заболевания проявляются после курса лечения антибиотиками.