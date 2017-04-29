Итальянская керамическая плитка

Компания «KERAMARKA» в Москве специализируется на поставках элитной Итальянской керамической плитки и керамогранита от ведущих фабрик. Предлагаемые здесь отделочные материалы это – это лучшие тренды.

Сотрудники шоу-рума данного интернет-магазина являются экспертами-профессионалами по плитке представленных брендов. Продавая плитку от ведущих брендов вот уже свыше пятнадцати лет, они постоянно посещают мастер-классы на фабриках и Европейские выставки, повышая свою квалификацию и набираясь навыков.

В выставочном зале данного интернет-магазина, площадью свыше 250 квадратных метров, можно ознакомиться не только с отдельными образцами отделочных материалов, но и с целыми экспозициями, от профессионального дизайнера этой компании.

Поэтому, желающие обновить свой домашний интерьер, могут обратиться к специалистам этого салона «KERAMARKA», которые всегда готовы помочь в этом своим потенциальным закзачикам. Узнать подробнее о компании можно на сайте keramarka.ru, либо посетив их шоу-рум в Москве.

Данный салон итальянской плитки свыше пяти лет поставляет на рынки брендовую плитку от ведущих итальянских производителей. Они являются официальными дилерами таких ведущих брендов, как Versace Home, Roberto Cavalli, Valentino (Piemme) и прочих.

Консультанты данной компании с готовностью подберут для кухни, ванны своих потенциальных заказчиков оптимальную цветовую палитру и стиль, принимая во внимание особенности архитектуры комнат.

Обратившись в данный салон керамической плитки, керамогранита и прочих отделочных материалов KERAMARKA, потенциальные покупатели, кроме элитного качества, получают ещё и следующие преимущества: