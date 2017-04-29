Китайский гранит
На сегодняшний день китайский гранит становится очень востребованным строительным и отделочным материалом в РФ. По его основным характеристикам он не уступает камню, добытому и переработанному в в западных государствах, например. Прекрасное подтверждение прочности этой горной породы - это части Великой китайской стены, стоящей и сегодня. Компания «Металл-Стоун-Стиль» предлагает потенциальным покупателям китайский гранит, отличающийся высоким качеством, а также разнообразными оттенками для внешнего и внутреннего оформления.
Лидерами по добыче и экспорту данного ископаемого являются три китайские провинции, где добывается около 85 процентов всей горной породы, добытой в стране. По данным геологической съемки, количество гранита на здесь составляет свыше пятидесяти миллиардов кубометров. И по многообразию этой горной породы Китай опережает все страны в мире.
Китайский гранит имеет немало преимуществ, среди которых можно особенно выделить следующие:
- Разнообразие оттенков. Свыше девяноста типов гранита добываются на территории страны, большинству из которых присущи уникальные декоративные особенности. Обширная цветовая гамма предоставляет возможность применять камень для отделки почти всех помещений.
- Долгий срок службы. Минимальная продолжительность жизни китайского гранита - свыше пятисот лет.
- Превосходное качество. Камень, обработанный в Поднебесной, обладает высокой прочностью, стойкостью к механическим повреждениям и прочему. Однако в то же время, его легко обрабатывать и полировать.
- Приемлемая стоимость. Следует отметить, что этот параметр существенно отличается от зарубежных аналогов.
- Высокие стандарты качества. Нормы и требования, применяемые для обработки гранита в Поднебесной, очень строгие. Сочетание этих критериев - богатства разновидностей гранита, стоимости и качества - позволяет продуктам из этой страны выдерживать суровую конкуренцию и занимать лидирующие места по объемам продаж.
Заказать китайский гранит можно, связавшись с менеджерами компании, либо оформив заявку на сайте http://www.mkstyle.ru/katalog_kamnya/kitayskiy_granit/.
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