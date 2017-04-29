На сегодняшний день китайский гранит становится очень востребованным строительным и отделочным материалом в РФ. По его основным характеристикам он не уступает камню, добытому и переработанному в в западных государствах, например. Прекрасное подтверждение прочности этой горной породы - это части Великой китайской стены, стоящей и сегодня. Компания «Металл-Стоун-Стиль» предлагает потенциальным покупателям китайский гранит, отличающийся высоким качеством, а также разнообразными оттенками для внешнего и внутреннего оформления.

Лидерами по добыче и экспорту данного ископаемого являются три китайские провинции, где добывается около 85 процентов всей горной породы, добытой в стране. По данным геологической съемки, количество гранита на здесь составляет свыше пятидесяти миллиардов кубометров. И по многообразию этой горной породы Китай опережает все страны в мире.

Китайский гранит имеет немало преимуществ, среди которых можно особенно выделить следующие:

Разнообразие оттенков. Свыше девяноста типов гранита добываются на территории страны, большинству из которых присущи уникальные декоративные особенности. Обширная цветовая гамма предоставляет возможность применять камень для отделки почти всех помещений.

Долгий срок службы. Минимальная продолжительность жизни китайского гранита - свыше пятисот лет.

Превосходное качество. Камень, обработанный в Поднебесной, обладает высокой прочностью, стойкостью к механическим повреждениям и прочему. Однако в то же время, его легко обрабатывать и полировать.

Приемлемая стоимость. Следует отметить, что этот параметр существенно отличается от зарубежных аналогов.

Высокие стандарты качества. Нормы и требования, применяемые для обработки гранита в Поднебесной, очень строгие. Сочетание этих критериев - богатства разновидностей гранита, стоимости и качества - позволяет продуктам из этой страны выдерживать суровую конкуренцию и занимать лидирующие места по объемам продаж.

Заказать китайский гранит можно, связавшись с менеджерами компании, либо оформив заявку на сайте http://www.mkstyle.ru/katalog_kamnya/kitayskiy_granit/.