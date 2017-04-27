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Как выбрать ремень для джинсов

Джинсы являются популярное одеждой, которую носят практически все. Изначально их создавали в качестве варианта рабочей одежды ,однако, сегодня они уверенно покоряют подиумы и обложки модных журналов. Практически у каждого человека есть джинсы. Однако, чаще всего их принято носить в ремнем. Особенно часто носят эти брюки с ремнем мужчины. 

Зачем нужен ремень

Во-первых, этот аксессуар выполняет чисто практическую функцию, поддерживая брюки в области талии. Во-вторых, он является еще и важным аксессуаром, который позволяет создать образ. Особенное если его правильно подобрать. Здесь можно найти наиболее популярные модели ремней https://belity.com.ua/calvin-klein. Итак, какой же ремень можно подобрать к джинсам. 

Как выбирают правильно

Принято считать, что ремень должен гармонировать с цветом обуви или дамской сумочки (если это женский вариант). Сочетание ремня и рубашки считается  весьма удачное. Наиболее оптимальным для джинсов будет ремень в черном или коричневом цвете. Однако здесь нужно учитывать и цвет самих брюк. Черный ремень на фоне белых джинсов будет смотреться грубовато.

Если джинсы можно носить в офисе, то принято выбирать аксессуар так, чтобы он гармонировал с цветовой гаммой пряжки на часах. Если присутствует металл, то пряжка должна быть сделана из металла такого же цвета. 

Какие бывают ремни

Можно выделить несколько основных видов данных изделий. Самыми качественными, разумеется, считаются кожаные. Они могут быть выполнены в стиле кэжуал. Чаще всего такие аксессуары выбирают студенты или подростки. Для изготовления таких изделий используется кожа, каучук или ткань. Важным элементом является крупная пряжка с логотипом производителя.

Нередко тинейджеры выбирают к джинсам спортивные ремни. Кроме того они неплохо смотрятся на фоне кроссовок и футболок. А вот от классического ремня лучше отказаться. Он не будет сочетаться с джинсами. Лучше всего такой аксессуар носить с брюками. Джинсы и сегодня считаются обычной одеждой, которую не всегда можно носить в офисах. Для того чтобы подобрать ремень по размеру, стоит обратить внимание на размерную сетку.

27 апрель 2017 /
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