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Зачем нужен AutoCAD инженерам-электрикам

В программу обучения архитекторов входит курс обучения работе с программой Автокад. А между тем, она полезна не только ландшафтным дизайнерам, но и инженерам. Без нее очень сложно грамотно и правильно сделать чертеж, если имеются данные. Эта программа полностью способно заменить изготовление чертежей «ручным» способом.

Что может автокад?

Многих пользователей пугает высокая стоимость программы, однако, ее потенциал полностью оправдывает все вложенные деньги. В первую очередь автокад работает быстро. Для того чтобы autocad electrical построил нужный  чертеж, достаточно вести параметры и   выбрать нужны офис. Дальше программа сделает все сама. Причем, качество получается высокое, а чертеж - точный.

 

Еще одной важной особенностью Автокада является то, что при построении чертежа полностью исключается человеческий фактор. Не стоит забывать о том, что человек может допускать ошибки при выполнении расчетов. Для построения чертежа можно ввести даже малые числа и программа их видит. Она не способна ошибиться при выполнение расчетов, и от невнимательности тоже не страдает.

 

Даже если где-то и оказалась ошибка, все можно легко исправить. Во всяком случае, ее легко обнаружить. Однако программа может не только создавать чертежи, но и работать с трехмерным и двухмерным изображением. Работая с программой можно проявлять творческую фантазию. При этом нет необходимости делать макеты. Поэтому имея под рукой автокад, можно значительно сэкономить время и финансы. 

Недостатки программы

Недостатков у программы мало, но есть один и весьма существенный – высокая стоимость. Официальная версия стоит дорого. С другой стороны пользователи часто жалуются, что освоить ее не так просто. Но и эту проблему можно легко решить. Сегодня в интернете существует достаточно большое количество курсов, которые может освоить даже новичок.

 

Для начала можно скачать пробную версию, которой вполне достаточно для того, чтобы освоить ее. Приобрести программу можно непосредственно на сайте компании производителя. А вот пользоваться пиратскими версиями не стоит. Лучше пользоваться полностью лицензионным продуктом.

27 апрель 2017 /
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