Как выбрать трактор б/у

Далеко не каждый фермер может позволить себе приобрести новенький трактор для частного использования. Приобретать такую технику в кредит в условиях кризиса – дело достаточно рискованное. Однако если выбрать подходящий трактор б/у, то можно выполнять необходимую работу. Стоимость такого трактора намного ниже, чем у нового. Однако здесь существует несколько важных нюансов, на которые стоит обратить внимание.

У кого купить

Воспользовавшись объявлениями в интернете, можно достаточно легко найти продавца, но где гарантия, что он не обманет? Поэтому лучше обратиться в специализированный центр или заглянуть сюда bf-logistic.com.ua. Это позволит приобрести трактор и не пожалеть о своей покупке.

На что обратить внимание

В первую очередь нужно обращать внимания на требования, которым любая техника должна соответствовать. Это касается особенностей конструкции, а также безопасности машина. Если руководствоваться этими инструкциями, то риск приобрести некачественный товар, будет значительно ниже.

Следует внимательно осмотреть будущую покупку:

Для начала нужно заглянуть в двигатель. В нем должны отсутствовать протечки топлива, масла, а также воды, которую заливают в систему охлаждения. В том случае если имеются следы протечек, то в очень скором времени придется искать деньги на ремонт трактора. Кроме того, эти дефекты могут оказаться причиной серьезной аварии. Стоит обратить внимание на состояние соединительной трубки. Она не должна пропускать газы.

Не менее важной частью трактора является тормозная система. Если она работает нормально и плавно, нет рывков, то это говорит о том, что она исправна. Тормоза должны удерживать машину в неподвижном состоянии, а также при выполнении подъема или спуска. У исправной тормозной системы колодки тормозов и ленты не будут прикасаться к барабанам. При этом протечки масла на части подкладок и лент считаются серьезным дефектом.

Также следует обратить внимание на состояние ходовой части. На шинах должен быть четкий рисунок. Важно, чтобы колеса были надежно зафиксированы гайками. Если нет хотя бы одной гайки, то может случиться авария. Перед тем как оплатить покупку стоит проверить уровень давления. Он того насколько оно правильное будет зависеть и качество рулевого управления.