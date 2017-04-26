Тепловые насосы в Украине

Каждый владелец жилого или рабочего помещения желает, чтобы на его жилплощади обязательно было горячее водоснабжение и эффективное кондиционирование. Но при этом, они хотят. Чтобы это не требовало больших расходов. Для этого оптимальным решением будет приобретение и установка теплового насоса.

Купить это оборудование по доступной стоимости с гарантией можно в компании Mycond в Украине.

Приобретение тепловых насосов от данного британского производителя является разумным решением, поскольку эти агрегаты по своим основным техническим и эксплуатационным характеристикам обгоняют стандартные приборы для обеспечения тепла в помещениях, к которым относятся газовые котлы, электрические обогреватели и прочие.

К основным достоинствам тепловых насосов относятся следующие:

универсальность (их применяют не только для обогрева помещений в зимние месяцы, но и летом для охлаждения);

не выделяют вредных веществ;

оптимальные требования к вентиляционной системе помещения;

ввиду отсутствия в них газов, взрывных компонентов и прочего, безопасны при пожаре.

с легкостью встраиваются в любую тепловую систему;

обладают длительным сроком применения.

Также, следует отметить, что существуют некоторые виды тепловых насосов, каждая из которых отличается своими особенностями. К этим типам относятся следующие:

водяные.

Грунтовые.

воздушные.

Нельзя не отметить тот факт, что получить в Украине разрешение на использование природных источников тепла – очень сложно. И поэтому, большинство используемых водяных и грунтовых насосов являются нелегальными. А это значит, что оптимальнее будет установка воздушного теплового насоса. Более того, данное решение является экономичным, поскольку его приобретение быстро окупится. И обязательно стоит отметить, что установка грунтовых тепловых насосов требует значительных расходов на обустройство скважин.

Кроме того, покупка данных агрегатов в компании Mycond является очень выгодной, поскольку цены на предлагаемые агрегаты сравнительно ниже, чем на рынке. То есть, производитель предлагает качественные изделия по относительно невысокой стоимости. . Это связано с тем, что они сотрудничают с поставщиками напрямую, а также, ввиду их собственного производства. При формировании стоимости насосов, они учитывают их основные параметры и габариты.