Какие программы подходят для Windows 10

Сегодня на смену устаревшим версиям виндовс приходит новая версия системы Windows 10. С одной стороны она удобна и практична, но с другой – требует определенного подхода. Ведь она сильно отличается от ранее известных версий. Для того ,чтобы компьютер хорошо работал сразу же после установки операционной системы требуется произвести несколько настроек.

Кроме того операционная система требует установки драйверов. Чаще всего они поставляются в комплекте с ОС. После того как подготовительный этап пройден, пора переходить к следующему и становить необходимые программы, которые можно найти здесь http://programmki.org/ в компьютер.

Какие программы нужны в первую очередь

В первую очередь нужно установить новую версию Microsoft Office 2013, которая соответствует всем требования Windows 10. Эта версия офиса отличается простотой в использовании прекрасным функционалом. Некоторые пользователи считают, что новая версия ворда сложная. Но на самом деле она мало отличается от стандартной ,просто нужно к ней привыкнуть.

Очевидным преимуществом Microsoft Office 2013 является:

Удобная и простая навигация, и простота использования;

Богатый функционал меню, которое расположено в верхней части экрана;

Приятный глазу интерфейс.

Следующей полезной программой будет Adobe Reader, которая позволяет работать с большинством форматов pdf. На данный момент программный продукт устанавливается на многие современные гаджеты, в том числе и на смартфоны. Плагины, которые встроены в программу, позволяют открывать файлы pdf непосредственно в браузере.



Не менее полезной будет небольшая программка Winrar, которую можно выбрать на русском языке. Она необходима для распаковки больших по объему файлов, который часто пересылают по электронной почте. Согласитесь, если нужно переслать с десяток фотографий, то по одной это будет очень долго. Кроме того некоторые программы, которые скачиваются в сети тоже представляют собой архив. Для того чтобы его распознать необходим Winrar.

Для прослушивания музыки или для просмотра видео для компьютеров также существуют программы. Разумеется, можно пользоваться стандартной программой, которая уже имеется в пакете установки ОС, вот только она не всем по вкусу.