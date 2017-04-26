Грузоперевозки в Мытищах и Щелково

Многие люди считают, что перевезти личные вещи из одной квартиры в другую – не составляет особого труда. Для этого достаточно будет собрать всё в коробки и погрузить их в машины, и дальше, по прибытии – разгрузить и разобрать их.

Возможно, доля правды в этом есть. Но это больше относится к малогабаритным вещам. Но ведь есть ещё и мебель, в том числе и диваны. Как же их вывезти, без повреждений дверных проёмов, например? И каким образом эти предметы можно загрузить в машину, чтобы не было лишних затрат.

Для этого обязательно нужно обратиться в специальные компании, предоставляющие мувинговые услуги. Например, В Мытищах есть такая компания, специализирующаяся на грузоперевозках. Они предоставляют целый спектр погрузочно-разгрузочных работ эффективно и оперативно. Специалисты данной компании являются квалифицированными и имеют немалый опыт в данном деле. Они оценивают объем перевозимых предметов и подбирают наиболее подходящее тренспортное средство требуемой грузоподъемности из собственного автопарка.

Данная компания предоставляет своим потенциальным заказчикам следующие услуги:

Доставка любого вида товаров от складов до торговых объектов.

Переезды из квартир и офисов.

Перевозка мебели в Мытищах.

перевозка личных вещей и мебели из городских квартир на дачные участки.

Услуги квалифицированных опытных грузчиков.

Транспортирование пианино, роялей и других крупных музыкальных инструментов.

Упаковка хрупких предметов в собственные упаковочные материалы.

Спуск- подъем на нужный этаж.

Перевозка сейфов.

Надежное фиксирование груза в автотранспортном средстве, чтобы оно не повредилось во время перевозки.

Грузоперевозки Щелково газель.

Уборка и вывоз строительного мусора.

Иные виды такелажных работ.

Все предлагаемые услуги проводятся в любое время суток по пожеланиям потенциальных заказчиков. Для оформления заказа необходимо связаться с менеджерами данной компании по контактным телефонам, либо через заявку непосредственно на сайте.

Все имеющиеся здесь грузовые транспортные средства находятся в исправном состоянии, и регулярно проходят техническое обслуживание. Компания несёт полную материальную ответственность за перевозку грузов. И к каждому заказчику здесь предоставляется индивидуальный подход. И все предлагаемые услуги выполняются по вполне приемлемым ценам.