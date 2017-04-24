Ремонт в доме – не только поклейка обоев

Начиная ремонт в большом загородном доме или в городской малогабаритной квартире, каждый домашний мастер осознает всю сложность этого предприятия. Нужно спроектировать дизайн, подобрать материалы и произвести все работы с надлежащим качеством.

Ремонт, особенно косметический, заключающийся в простом освежении квартиры, возможно, с изменением дизайна интерьера помещений, можно выполнить самостоятельно. Если, конечно, имеются соответствующие навыки и желание. Как правило, косметический ремонт выполняется по мере необходимости. Пыль садится на стены, приходят в негодность обои, да и просто привычный вид комнаты иногда хочется сменить. Может понадобиться и обивка мягкой мебели — ее тоже можно рассматривать как часть мероприятий по проведению косметического ремонта.

Мебель, как известно, даже самая высококачественная, со временем теряет былую привлекательность. В основном эксплуатация мягкой мебели сказывается на ее обивке. Но даже если с внешним видом мягкой мебели все в порядке, после ремонта она может уже не вписываться в новый дизайн помещения. В этом случае тоже нужна ее перетяжка.

Конечно, можно старую мебель просто отвезти в деревню или за город, особенно если есть желание купить новую. Но обыкновенная реставрация может полностью изменить внешний вид предметов обстановки, что практически равноценно приобретению новой мебели. К тому же старый гарнитур может быть изготовлен еще во времена молодости наших бабушек, а это означает уникальность, и избавляться от такой мебели просто жалко. Можно, конечно, купить эксклюзивную итальянскую или французскую мебель в стиле Прованс, но такие изделия по цене доступны далеко не всем семьям... Выход — перетяжка диванов, ремонт стульев и прочей мебели. А для качественного ремонта мебели, лучше всего обратится к профессионалам. Поэтому мы советуем в компанию «Обивкин», оставить заявку на перетяжку мебели можно оставить на сайте obivkin.com, также на сайте вы сможете получить подробную консультацию как будет проходит ремонт мебели.