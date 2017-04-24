Анкетирование клиентов: преимущества и недостатки метода

Для любого бизнеса очень важно обладать информацией о потребностях его клиентов, знать, как выглядит образ идеального, постоянного покупателя, иметь объективную обратную связь о степени удовлетворенности клиентов качеством сервиса и предоставляемыми услугами. Проведение анкетирования дает возможность собрать и качественно обработать такую информацию.

Анкетирование - метод сбора информации, согласно заранее определенным целям и задачам исследования, с помощью специально разработанной анкеты-вопросника. Метод анкетирования активно используется везде, где необходимо получить достоверную и качественную информацию о поведении или настроении людей, для дальнейшего исследования в маркетинге.

Преимущества анкетирования

Экономичность. Анкетирование - один из самых доступных способов сбора количественных данных. Особенно, если разместить разработанную специалистами анкету в электронном варианте на сайте компании, специальной онлайн-системе, разослать через электронную почту, или в мобильном приложении. В этом случае опрос будет иметь широкий охват аудитории и достаточно низкую стоимость. Чуть дороже обойдется анкетирование на бумажных носителях, в случае, если вы решите проводить исследование прямо на торговой точке. Однако в любом случае, независимо от того какой вариант анкетирования вы выберете, это будет гораздо доступней других видов маркетинговых исследований. Если вы хотите узнать, что думают клиенты о ваших корпоративных стандартах обслуживания, или какой продукт они хотели бы видеть на полках вашего магазина, вопросники один из самых оптимальных способов получить информацию с минимальными инвестициями. Практичность. Анкета может быть направлена на сбор информации для разрешения практически любого запроса. С помощью открытых и закрытых вопросов, а также вопросов, предлагающих сделать выбор из предложенных вариантов ответов можно:

получить обратную связь о степени удовлетворенности клиентов,

узнать порекомендовали бы они вашу компанию своим друзьям и родным,

услышать, какие есть пожелания по улучшению качества сервиса и предоставляемых услуг вашей компании,

получить информацию о том, откуда клиент о вас узнал, чтобы иметь возможность оценить целесообразность того или иного метода привлечения.

Скорость. Определившись с тем, какой охват аудитории будет достаточным для получения информации, вы можете быстро и легко провести опрос в режиме реального времени на торговой точке, или в интернете. Имея разработанную специалистами анкету, которая соответствует целям и задачам исследования, собрать необходимую информацию можно даже за 24 часа. Анализ анкетирования будет оперативно произведен специалистами компании «Мир Тайных Покупателей» с помощью математических методов. Подробнее о проведении анкетирования и анализе полученных результатов можно узнать здесь.

Масштабируемость. Анкета позволяет собрать информацию от широкой аудитории потребителей: существующих, ушедших и потенциальных клиентов, клиентов в вашей сети и клиентов в сети конкурента, на одной точке продаж или во всех отделениях компании.

Недостатки анкетирования

Основной проблемой при анкетировании может стать некачественное заполнение опросников. Существует вероятность, что опрашиваемые будут игнорировать тот или иной вопрос, или не доводить заполнение до конца. Эта проблема может быть решена несколькими способами. В случае онлайн-анкетирования можно делать важные для получения результата вопросы обязательными для заполнения. Также следует позаботиться о клиентах заранее, еще на этапе составления анкеты: она не должна быть слишком длинной и содержать запутанные, сложные для понимания и интерпретации вопросы.