Разновидности небулайзеров, их плюсы и минусы

Небулайзер – прибор для ингаляций. Его работа основывается на рассеивании фармацевтического элемента в сверхмалых дозах через дисперсию (распыление). Далее рассмотрим основные разновидности этих приборов, отметим их плюсы и выделим минусы.

1. Компрессорный небулайзер

Плюсы:

- дает возможность осуществлять ингаляции с применением почти всех фармацевтических препаратов, включая и маслосодержащие;

- возможность изменения размера элементов ингаляционного препарата (0,5-10 мкм).

Минусы:

- много шума от работы компрессора;

- большие габариты устройства.

2. Ультразвуковой ингалятор

Плюсы:

- бесшумная работа компрессора;

- небольшие габариты;

- удобен в перевозке;

- мобильный, возможность осуществлять ингаляции без четкого ограничения по месту (в автомобиле, в загородном доме и т.д.).

Минусы:

- имеются ограничения в подборе фармацевтических веществ, обусловленные разрушительным воздействием ультразвуковых волн на определенные виды медикаментов. Перед использованием рекомендовано проконсультироваться с врачом, у которого вы наблюдаетесь.

3. Меш-ингалятор

Плюсы:

- интеграция наилучших качеств компрессионных и звуковых ингаляторов. Работают со всеми фармацевтическими препаратами, кроме маслосодержащих;

- не издает шум во время работы;

- обладает малыми габаритами;

- небольшой вес.

Минусы:

- высокая цена (более 4 000 руб).

Небулайзер - описание устройства

Определившись с видом ингалятора, следует проанализировать все его элементы. Данная процедура необходима для того, чтобы в период выполнения ингаляции не переключаться на указания по эксплуатации и процесс осуществлялся согласно всем правилам инструкции.

Основной элемент небулайзера - камера, либо пульверизатор. Это пластмассовая емкость небольшого размера для помещения в нее лекарственного препарата. Пульверизатор в своем устройстве содержит 2 выхода: один присоединяется к устройству, а второй - к насадке, посредством которой выполняется инспирация и выдыхание. В

имеются клапаны, которые могут размещаться как на распылителе, так и на насадке-мундштуке.

Инструкция по проведению ингаляции: