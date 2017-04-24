Разновидности небулайзеров, их плюсы и минусы
Небулайзер – прибор для ингаляций. Его работа основывается на рассеивании фармацевтического элемента в сверхмалых дозах через дисперсию (распыление). Далее рассмотрим основные разновидности этих приборов, отметим их плюсы и выделим минусы.
1. Компрессорный небулайзер
Плюсы:
- дает возможность осуществлять ингаляции с применением почти всех фармацевтических препаратов, включая и маслосодержащие;
- возможность изменения размера элементов ингаляционного препарата (0,5-10 мкм).
Минусы:
- много шума от работы компрессора;
- большие габариты устройства.
2. Ультразвуковой ингалятор
Плюсы:
- бесшумная работа компрессора;
- небольшие габариты;
- удобен в перевозке;
- мобильный, возможность осуществлять ингаляции без четкого ограничения по месту (в автомобиле, в загородном доме и т.д.).
Минусы:
- имеются ограничения в подборе фармацевтических веществ, обусловленные разрушительным воздействием ультразвуковых волн на определенные виды медикаментов. Перед использованием рекомендовано проконсультироваться с врачом, у которого вы наблюдаетесь.
3. Меш-ингалятор
Плюсы:
- интеграция наилучших качеств компрессионных и звуковых ингаляторов. Работают со всеми фармацевтическими препаратами, кроме маслосодержащих;
- не издает шум во время работы;
- обладает малыми габаритами;
- небольшой вес.
Минусы:
- высокая цена (более 4 000 руб).
Небулайзер - описание устройства
Определившись с видом ингалятора, следует проанализировать все его элементы. Данная процедура необходима для того, чтобы в период выполнения ингаляции не переключаться на указания по эксплуатации и процесс осуществлялся согласно всем правилам инструкции.
Основной элемент небулайзера - камера, либо пульверизатор. Это пластмассовая емкость небольшого размера для помещения в нее лекарственного препарата. Пульверизатор в своем устройстве содержит 2 выхода: один присоединяется к устройству, а второй - к насадке, посредством которой выполняется инспирация и выдыхание. В
имеются клапаны, которые могут размещаться как на распылителе, так и на насадке-мундштуке.
Инструкция по проведению ингаляции:
- Приступая к ингаляции необходимо основательно помыть руки;
- Проводя процедуру, следует сидеть ровно, не сутулясь, исключив всевозможное общение при этом. Прибор либо его камеру держать прямо, не нагибая;
- Вдох рекомендовано выполнять по возможности глубокий, а при применении маски - глубокий вдох делать носом. Самым лучшим считается применение насадки-мундштука, вследствие который лечебный медпрепарат целиком проходит в респирационные дороги, не попадая на лицо;
- Каждому больному рекомендуется применять персональный набор аксессуаров для дыхания. Не имея такой возможности, сразу после процедуры следует тщательно обработать все насадки. Благодаря этому можно исключить риск вторичного инфицирования себя либо иного пользователя небулайзера.
- Замену аспирационного спецфильтра рекомендуется проводить согласно предписанных к устройству сроках. Это может существенно увеличить продолжительность работы ингалятора;
- Защищать электрокомпрессор прибора от попадания на него воды;
- Следует промывать все составляющие и насадки прибора по завершению ингаляционных процедур. Комплектующие детали нужно складывать в коробку исключительно в сухом состоянии. Длинные трубки можно "прочистить" сильным воздушным напором, что предотвращает формирование плесени в них;
- При неисправности устройства, следует прибегнуть к помощи специалиста. Не следует пробовать устранять неисправность самостоятельно. Это может стать причиной неверной эксплуатации прибора и дальнейшему безрезультатному лечению.
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