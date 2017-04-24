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Обеспечиваем безопасность для Windows 10

Каждый пользователь персональным компьютером, ноутбуком или компьютерным планшетом должен установить антивирус, который надежно защитит от вирусных атак через заражённые файлы и сетевое подсоединение.

На сайте http://win10free.net/antivirusy/ каждый желающий сможет скачать бесплатно на русском языке антивирусы для Windows 10. Здесь предлагаются антивирусы двух типов, к которым относятся следующие:

  • Реализующие контроль безопасности в реальном времени;
  • Вспомогательные сканнеры, реализующие разовую проверку.

В процессе анализирования операционной системы и имеющихся на компьютере файлов, они выявляют вредные и представляющие опасность объекты, ключи. Далее они удаляют их полностью из памяти компьютера, восстанавливают зараженные элементы системы. Если выбрать и установить подходящий антивирус для Windows 10, то можно будет обеспечить надёжную защиту своего гаджета.

Данный программные решения на ПК будут надёжно оберегать личные данные пользователя (логины и пароли и прочие реквизиты), находить и обезвреживать все имеющиеся вирусы (трояны, руткиты, баннеры-вымогатели и многие другие), а также наблюдать изменения системных файлов и процессов, не допускать возникновения сетевых атак, блокировать переход на фишинговые страницы.

Для того, чтобы выбрать наиболее подходящий антивирус для Windows 10, чтобы избежать повреждения системы, хакерских атак, нужно учитывать следующие критерии:

  • Тип антивируса. Предварительно надо определиться, какой именно антивирус необходим – базовый или вспомогательный. Можно даже посоветоваться со специалистами.
  • Узнать, сколько дополнительных модулей защиты имеет программное обеспечение.
  • Ознакомиться со статистикой работы выбранного ативируса (потребление системных ресурсов, бывают ли ложные срабатывания, насколько часто обновляется база и прочее). По данным показателям можно определить надёжность, удобство пользования, уровень безопасности антивируса.

На данном сайте всегда можно скачать бесплатные и платные антивирусы для Windows 10.

24 апрель 2017 /
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