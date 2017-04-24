Обеспечиваем безопасность для Windows 10

Каждый пользователь персональным компьютером, ноутбуком или компьютерным планшетом должен установить антивирус, который надежно защитит от вирусных атак через заражённые файлы и сетевое подсоединение.

На сайте http://win10free.net/antivirusy/ каждый желающий сможет скачать бесплатно на русском языке антивирусы для Windows 10. Здесь предлагаются антивирусы двух типов, к которым относятся следующие:

Реализующие контроль безопасности в реальном времени;

Вспомогательные сканнеры, реализующие разовую проверку.

В процессе анализирования операционной системы и имеющихся на компьютере файлов, они выявляют вредные и представляющие опасность объекты, ключи. Далее они удаляют их полностью из памяти компьютера, восстанавливают зараженные элементы системы. Если выбрать и установить подходящий антивирус для Windows 10, то можно будет обеспечить надёжную защиту своего гаджета.

Данный программные решения на ПК будут надёжно оберегать личные данные пользователя (логины и пароли и прочие реквизиты), находить и обезвреживать все имеющиеся вирусы (трояны, руткиты, баннеры-вымогатели и многие другие), а также наблюдать изменения системных файлов и процессов, не допускать возникновения сетевых атак, блокировать переход на фишинговые страницы.

Для того, чтобы выбрать наиболее подходящий антивирус для Windows 10, чтобы избежать повреждения системы, хакерских атак, нужно учитывать следующие критерии:

Тип антивируса. Предварительно надо определиться, какой именно антивирус необходим – базовый или вспомогательный. Можно даже посоветоваться со специалистами.

Узнать, сколько дополнительных модулей защиты имеет программное обеспечение.

Ознакомиться со статистикой работы выбранного ативируса (потребление системных ресурсов, бывают ли ложные срабатывания, насколько часто обновляется база и прочее). По данным показателям можно определить надёжность, удобство пользования, уровень безопасности антивируса.

На данном сайте всегда можно скачать бесплатные и платные антивирусы для Windows 10.