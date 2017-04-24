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Проигрыватели музыки для Windows 10

Наверное, нет такого пользователя ПК, который бы не слушал музыку в своём браузере. Это относится и к пользователям Windows 10.

Например, на сайте http://windows-ten.info/audio/  каждый желающий сможет скачать платные и бесплатные проигрыватели на русском языке, и наслаждаться прослушиванием любимых треков в любых форматах. Они понравятся каждому – и меломанам и обычным пользователям, и даже профессиональным музыкантам.

Предоставленные на этом сайте аудиоплееры обладают немалыми преимуществами, к которым относятся следующие:

  • Тонкая настройка воспроизведения;
  • Удобное управление скачанными и добавленными мелодиями;
  • Создание собственных плейлистов;
  • Применение светомузыки.

На данном сайте предлагаются самые актуальные и оригинальные программы для прослушивания аудиозаписей на компьютере, ноутбуке и других гаджетов. Среди них можно особо выделить следующие:

  • Foobar 2000 . Данный аудиоплеер для Виндовс 10 отличается оригинальным красивым интерфейсом и большим набором функций по настройке и обработке записей. Идеально подходит для воспроизведения всех актуальных форматов, и не потребляет много ресурсов.
  • Aimp . Данный плеер для Windows 10 поддерживает не только видео-, но и аудиоформаты. Также, он оснащён эквалайзером с готовыми пресетами по различным музыкальным направлениям.
  • WinAmp . Про данный проигрыватель известно всем. Его даже можно считать легендарным. Более половины персональных компьютеров в мире имеют именно этот плеер. Здесь имеются все настройки для комфортного прослушивания аудиозаписей: закладки, плейлисты, управление аудиобиблиотекой и прочим.

Для того, чтобы подобрать наиболее подходящий аудиопроигрыватель для Windows 10, нужно постараться дать вразумительные ответы на следующие вопросы:

  • В каком формате предпочтительно слушать музыку?
  • Необходимы ли опции для управления своей аудиобиблиотекой?
  • Устраивает ли воспроизведение аудиозаписей по умолчанию?
  • Желательно ли, чтобы проигрыватель воспроизводил и видеофайлы, то есть, был бы универсальным?

И только ответив чётко на все эти вопросы, можно и сделать правильный выбор.

24 апрель 2017 /
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