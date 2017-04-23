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Канаты стальные от компании «КАРГОСЕТ»

Стальные канаты, тросы представляют собой изделия из нескольких металлических проволок, которые переплетены между собой. Данные изделия относятся к одним из важнейших элеменов грузоподъемной техники, тяговыми либо поддерживающими комплектующими многих механизмов.

Стальные канаты тросы назначаются в зависимости от их конструкции и сплетения. Именно, учитывая их основные параметры и определяется их назначение. И таким образом будет гарантирован долгий срок службы не только самого металлического троса, но и всего механизма. К этим основным параметрам относятся покрытие, сердечник, гост и прочие.

И если неправильно подобрать трос, то это может привести к неприятным последствиям – начиная от сокращения срока службы каната и всего оборудоваия, до неполадок и выхода из строя самого устройства. Чтобы правильно подобрать металлический трос, рекомендуется обратиться за помощью к специалистам.

Металлические канаты могут быть без покрытия, с оцинкованным покрытием либо из полиэтилена.

Металлические тросы, в основном, применяются в следующих отраслях:

  • Строительство;
  • Химическая промышленность;
  • Авиастроение;
  • Горнолыжные курорты;
  • Машиностроение;
  • Металлургия;
  • Хозяйственные нужды и прочие.

В выше названных отраслях металлические канаты можно применять для: крана козлового, мостового, тяговых механизмов, автокранов и прочих. Также, стальные тросы имеются и в экскаваторах, грейферных установках, шахтных подъемниках, в том числе и в лифтах, которые перемещают людей и прочих.

Кроме того, металлические канаты нередко применяются даже в быту: крепление рекламных вывесок, баннеров, светильников, подвесных потолков, дорожных знаков, на велосипедах и прочих. 

металлические тросы по ГОСТ в Украине можно заказать в компании «КАРГОСЕТ». Цена на все предлагаемые здесь изделия вполне приемлемая, и доступная для всех желающих. Для того, чтобы прибрести данные изделия можно связаться с менеджерами компании по контактным данным, либо оформить заказ непосредственно на сайте. Доставка осуществляется по многим городам Украины.

23 апрель 2017 /
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