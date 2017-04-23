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Автостекла Лексус

Быть владельцем автомобиля Лексус – очень престижно. Автомобили этой марки от японских производителей являются очень надежыми. Однако, даже им бывает необходима замена старых деталей на новые. В том числе и автостекол.

Например, в Украине успешно функционирует компания AGC Dnepr, предлагающая стекла для автомобилей Лексус. Здесь каждый желающий сможет приобрести их, независимо от года выпуска и модификации своего «железного коня».  

Ассортимент данной компании включает ветровые, боковые и задние автостекла. Обращаться сюда будет очень целесообразно, поскольку здесь предлагаются только оригинальные изделия от производителя. Кроме того, в этой компании предоставляют гарантийые обязательства сервиса, и выполяют следующие виды услуг:

  • установка всех видов автомобильых стекол;
  • замена автостекол;
  • ремонт мезанических повреждений (царапин, трещин, сколов)
  • тонирование пленкой Llumar.

Для того, чтобы купить автостекло на лексус от Agcdnepr, достаточно будет ознакомиться с предоставленным ассортиментом. Заявку на заказ можно оформить непосредственно на сайте, либо, связавшись с менеджерами копании AGC Dnepr по телефонам. Если же не смогли найти наиболее подходящий вариант – рекомендуется уточнить у менеджеров компании, которые готовы в любое время проконсультировать по всем интересующим вопросам. Кроме того, они расскажут подробнее о характеристиках каждой разновидности автомобильных стекол для этой престижной японской марки.

Данная компания AGC Dnepr предоставляет своим потенциальным покупателям следующие преимущества:

  • здесь предлагаются только оригинальные изделия. И поэтому вероятность купить подделки исключена.
  • В данной компании автостекла предлагаются оптом и в розницу. В зависимости от объема покупки и предоставляются наиболее выгодные условия сотрудничества.
  • Данная компания предоставляет гарантию на предлагаемую продукцию от производителя в Украине.
  • Все предлагаемые стекла изготавливаются на высокотехнологичном оборудовании из качественного сырья.
  • Возможна оплата, как наличным, так и безналичным рассчётом.
  • Доставка осуществляется по всей территории страны.
23 апрель 2017 /
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